吳建華答中評：東莞台校成年禮培養新世代

中評青年東莞訪問團一行與東莞台商子弟學校多位教師與負責人合影留念（中評社圖片） 中評社東莞12月27日電（記者 郭至君）每年三月，東莞台商子弟學校就會迎來一個特別的日子。這一天，全體高二學生穿著儒生服裝齊聚教學樓前，遵照中華傳統禮儀宣誓成年。這個隆重而特別的儀式是東莞台校推廣中華傳統文化的一個縮影，作為大陸第一所專門招收台籍學生的學校，學校致力於發展中華文化教育，讓台籍學生感受兩岸文化的同根同源。日前，中評青年東莞訪問團一行去到東莞台校拜訪並專訪了其小學部的副校長吳建華，聽他介紹了成年禮背後的考量。



中評社記者在專訪中問道，貴校的成年禮頗具特色，且已延續多年，可否請您介紹一下學校遵照中華傳統禮儀讓學生們宣誓成年的背後有何考慮？未來學校還將如何更多地推廣中華文化，讓台籍學生感受兩岸文化的同根同源？



對此，吳建華表示，我們是住宿學校，對學生的素質教育非常重視。東莞台校實施成年禮已有快20年，這麼長時間下來，也可以清楚看到校風的轉變和學生行為明顯的改變，這正是成年禮的影響。成年禮是一個古禮，他有重要的意義，因為它代表了一個青年人的成長，經由儀典的鼓勵，年輕的學子感覺到了他成長的一個過程，也瞭解到他即將面對的社會責任，這就是成長的過程。

