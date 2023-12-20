徐巧芯架電子看板　輪播“賴清德記得拆違建”

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯在台北市鬧區架設電子看板拜票，同時提醒民進黨賴清德記得拆違建。（徐巧芯臉書） 中評社台北12月20日電／民進黨2024候選人賴清德在新北市萬里老家違建延燒。中國國民黨台北市（南松山、信義區）“立委”候選人徐巧芯20日抽完號次，立即在台北市信義區信義路四段468號（世貿中心）3到4樓、忠孝東路五段1號（市府轉運站）2到4樓，架設電子看板拜票。她說，同時提醒大家有人還在賴皮，直到民進黨2024候選人賴清德拆除違建為止。



徐巧芯在臉書發文，她最新的電子看板上架了！有沒有覺得背景很熟悉！她會在這個大路口，很貼心的提醒大家有人還在賴皮，直到賴清德拆除違建為止。徐巧芯不但替打卡朝聖民眾指引方向，最後不忘提醒民眾票投2號徐巧芯。



民進黨2024候選人賴清德萬里老家違建話題延燒，打卡點“賴皮寮”更引爆網路熱議。國民黨徐巧芯19日前往該處拍照打卡，還新增打卡點“泣德功德院（宗教聖地）”被秒下架。徐巧芯直酸，民進黨是很在意的。她途中碰到一名維安人員，看到她就跑到花園深處，據說要走到花園深處才會跳出來說不能再往前。她並指出，此處的入口本來有標示“副總統”成長老家”，但不知為什麼竟被膠帶貼掉了。



徐巧芯在臉書發文附照片表示，“賴皮寮記。中午來萬里名勝賴皮寮觀光，拍攝一下我的選前文宣照”。當天雖然天氣不好，沒想到現場人很多，都是慕名而來。大家雖然素昧平生，但都在聖地聊得不亦樂乎，像認識很久的朋友一樣，這裡果然是風水寶地。