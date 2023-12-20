藍指官方放行SRF發電廠　新潮流版神鬼交鋒

國民黨日召開“王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？能源廠竟現賴清德‘信賴台灣之友會’大要角？”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北12月20日電／中國國民黨2024競選發言人凌濤、桃園市“立委”候選人涂權吉、桃園市議員吳進昌今日召開“王美花、鄭文燦放行SRF，龐大利益又牽涉新潮流？能源廠竟現賴清德‘信賴台灣之友會’大要角？”記者會，公布2020年12月16日關鍵會議文件，根據桃園科技工業區再生能源產業申請入園案會議紀錄，45分鐘三家SRF闖關，金額高達新台幣50億起跳！三家SRF（solid recovered fuel，固體再生燃料）電廠進駐桃科，是由“經濟部”王美花強勢主導，為何王美花、鄭文燦那麼急？



凌濤揭露，新潮流要角、信賴之友會秘書長陳金德竟然是三家廠商中的前董事長，而陳金德從高雄馬頭山掩埋場到桃園可寧衛SRF場，爭議不斷！根據媒體報導，陳金德在馬頭山掩埋場中扮演的角色，讓在他擔任高雄市副市長任內，因關切馬頭山掩埋場，差點被冠上“地下環保局長”之名。



凌濤整理新潮流與桃園開放SRF大事記顯示，2018至2019年，桃園經發局：3家SRF再生能源產業非屬桃科園區容許引進產業項目，向市府申請均不同意入園。2019年04月，陳金德接任可寧衛董事長。2020年12月16日“經濟部”召開會議：“會中‘經濟部’明確請桃市府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科，並做成會議結論”。2021年03月陳金德立即離職。2022年03月03日，可寧衛准許入園。2022年05月12日，可寧衛獲得建照。凌濤表示，這種叫做新潮流版的神鬼交鋒，黑手精準進出SRF廠，這就是新潮流的黑手形象。



凌濤指出，可寧衛找新潮流系陳金德，鄭文燦45分鐘“喪權辱市”？傷害桃園人健康，只為新潮流龐大利益？根據媒體報導，全台兩天一棄置，誓言改變現狀的龍頭可寧衛，來頭卻不小，得標、設廠處處爭議。廢棄物處理產業，成了政商等勢力都想賺的暴利。而可寧衛董事長楊慶祥自承：找來了前高雄市副市長、前中油董事長陳金德，擔任可寧衛能源董事長，準備投資40億，在桃園科技工業區蓋汽電共生廠，用廢棄物發電。



凌濤表示，楊慶祥知道陳金德是新潮流的要角，甚至還說“一個月十幾萬的薪水，講難聽一點，對陳金德來講是委屈啦。”



凌濤表示，從雲豹能源新潮流董座賴勁麟、到可寧衛能源董座新潮流陳金德！從光電到固體再生燃料，新潮流包山包海？身為民進黨主席、新潮流要角、民進黨2024候選人的賴清德還要躲多久？難道不用出來向社會大眾說清楚講明白嗎？

