藍白基層一家親　林國春競總成立來了這些人

國民黨新北市第六選區（板橋西區）“立委”候選人林國春舉行競選總部成立大會，民眾黨新北市黨部主委陳世軒到場站台，顯示藍白基層一家親。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新北市第六選區（板橋西區）“立委”候選人林國春20日下午舉行競選總部成立大會，國民黨2024候選人侯友宜正在備戰晚上的政見發表會，無法到場加持。不過台灣民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒、前民眾黨中央委員吳達偉則雙雙到場站台，形成藍白基層一家親的畫面。



林國春下午舉行“新埔競選總部成立大會”，國民黨新北市黨部主委黃志雄、國民黨前“立委”林鴻池、陳世軒、吳達偉現身力挺，現場聚集約600位支持者到場。



陳世軒父親為國民黨新北市議員陳明義，父藍子白，兩人在台灣政治史創下記錄。



林國春現為新北市議員，現任板橋西區“立委”為民進黨蘇系戰將張宏陸，林國春與張宏陸自2016年開始纏鬥，2024將是第三度對決。2016張宏陸得票率52.61%，林國春39.55%；2020張宏陸54.35%，林國春42.61%。由於板橋西區版圖綠大於藍，林國春奮戰十分辛苦，不過2024面對民進黨執政表現欠佳，政黨輪替氛圍濃厚，使林國春能否翻盤受到外界注目。



陳世軒此前已多次為林國春站台，今日陳世軒上台時，活動主持人竟然說出一句，“陳世軒來這裡為了我們的侯友宜”，此話一出陳世軒連忙笑著對主持人說不要害我，我還是為了台灣民眾黨柯文哲，接著林國春幫忙打圓場，趕緊說“是為了我們林國春啦”。儘管主持人吃了陳世軒豆腐，但大家仍然笑成一團，顯示藍白基層彼此之間關係融洽。



林國春表示，其實板橋西區本來就綠大於藍，但是我住在板橋西區這麼多年，選民很習慣大大小小事情都找我，行動電話隨時都能找到我，所以雖然綠大於藍，但是由於我個人的熱情，讓很多民眾對我非常非常信任，加上民進黨整體執政不佳，貪污腐敗嚴重，大家希望“立委”換人來當。

