藍控綠特權放行SRF發電廠　新系陳金德駁斥

中評社台北12月20日電／中國國民黨爆料，在桃園科技園區引發空污、環保爭議的固體再生燃料（SRF）發電廠，是2020年由台“經濟部長”王美花與時任桃園市長的“行政院副院長”鄭文燦兩人強勢主導通過，由“經濟部”函請桃園市政府協助廠商進駐，其中進駐的3家廠商之一可寧衛，當時董事長就是信賴之友會秘書長、新潮流派系大老陳金德。對此，陳金德今天發布四點聲明強調，桃園市政府並沒有單邀特定業者，而是有三家廠商，而他2021年2月28日離職，案子通過是在他離職一年後，也就是2022年3月才核准。



陳金德曾任宜蘭縣政府民政局局長、“立法委員”、高雄市副市長、台灣中油董事長、宜蘭縣代理縣長、現任信賴台灣之友會秘書長，屬新潮流系菊系。他也是隆大營建獨立董事。



陳金德發布聲明回應表示，可寧衛能源股份有限公司是一家專門經營再生能源的公司，他因有化工、環保背景，而於2019年5月1日到2021年2月28日出任可寧衛能源董事長，以引進日本公司新進技術。他自離開可寧衛能源後，所有事務一概未再經手、亦未参與。



其次，陳金德說，可寧衛能源早在他任職前，就已在桃園市政府開發之觀音工業園區購地，申請固體再生燃料（SRF）發電廠入園核准相關作業，但於他任職期間均未獲核淮；據事後了解，桃園市政府於2022年3月3日核准可寧衛能源入園，距他離職時間已超過一年。



第三，陳金德提到，桃園市政府是陸續核淮三家SRF廠入園，第一家被核淮入園的是臺灣立方能源股份有限公司（2021年3月29日），過了一年後才核准第二家廠商可寧衛能源入園（2022年3月3日），第三間被核准入園廠商則是立疆開發（2022年12月23日），顯然桃園市政府是基於通案考量而核准，並末特別針對可寧衛能源。



最後，陳金德批評，國民黨為拯救選情，未經任何查證，將時序、過程胡亂拼湊，蓄意抹黑，真的大可不必，應立即停止這種惡意、卑劣的行為，必要時，他會提告以捍衛名譽。