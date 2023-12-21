民眾黨陳世軒：大選投票率衝高　有利柯文哲

民眾黨新北市黨部主委陳世軒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）針對台灣民眾黨柯文哲2024選情，民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒向中評社表示，韓粉領導人物陳清茂等願意挺柯，應是我們訴求“小草的力量”讓他們有共鳴。2024投票率只要越高，對柯就越有利，因為這代表更多中間選民、年輕選民出來投票，柯的表現會超乎大家想像。



陳世軒父親為國民黨新北市議員陳明義，父藍子白，兩人是台灣政治史上第一個同時當選議員的父子檔。



昔日挺前高雄市長韓國瑜的韓粉大將陳清茂，在2024公開表態支持柯文哲，並規劃23日在高雄舉辦“柯粉”、“韓粉”、“郭粉”的“三粉聯盟”集合大造勢。



陳世軒表示，柯文哲在這場選戰當中，支持者都是這些庶民、基層民眾，或許是我們的選舉訴求“小草的力量”，讓他們有共鳴，所以這次有很多韓粉，例如陳清茂這樣韓粉的領導人物，願意來支持柯文哲，我們真的很感謝他們。23日是他們自動自發發起的活動，邀請柯文哲前去參加，到時我們黨公職都會過去支援，希望這場活動可以順利。



目前柯文哲民調落居第三，要往上衝可以怎麼做？



陳世軒指出，近期我們有非常多的造勢活動，過去大家都說民眾黨沒有陸軍，沒有組織，在組織上我們確實比較弱勢，可是這幾場造勢，我們看到許多民眾自動自發站出來，重點是自動自發，這是相當不容易的。我從小看選舉長大，在沒有動員的情況下有這麼多民眾站出來，這代表民心思變。接下來我們北中南都有造勢活動和開講，透過這些造勢以及與選民的溝通，我們的民調一定會有起色。