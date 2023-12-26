王鵬：東莞方案給台企傳遞積極的指標性信號

暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院教授王鵬（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月26日電（記者 陸文煜）暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院台港澳研究所教授王鵬日前在東莞出席由中國評論通訊社和中評智庫基金會共同舉辦的座談會，並圍繞“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”這一主題分享看法以及提出建議。王鵬表示，《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱東莞方案）的出台恰逢其時，非常重要。東莞台企目前面臨土地成本、環保成本以及勞動成本提升的困難，需要把握東莞方案的重大利好機遇，緊抓時代風口和年輕消費者需求、深刻把握“雙循環”新發展格局具體涵義以及要下足成本促進傳統製造業的轉型升級，轉變現代化的管理模式。



王鵬表示，東莞台資台企的最大特點是投資早、時間長。兩岸早期沒有三通，需要經過港澳進入大陸，大量台資台企被改革開放最前沿的廣東所吸引，在90年代初到東莞投資。因此，有部分台資台企在東莞的投資時間很長，不少長達二三十年，這是在內地很多省份不多見的，這一特點也決定著東莞台企在目前的兩岸創新發展合作中可能遇到一些困難。



第一個困難是土地成本的加重。王鵬表示，早期來莞投資的台企企業，部分投資了廠房土地，但更多選擇租用村鎮廠房和土地用地。隨著改革開放的發展，珠三角土地不斷增值，部分台企迫於土地成本升高而往內地轉移。

