民進黨推形象廣告　世界已經上架台灣

民進黨舉行政黨形象廣告記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）“中選會”今天抽籤政黨票號次，民進黨抽中6號。民進黨下午舉行政黨形象廣告記者會，副秘書長楊懿珊表示，這支影片的主題“世界已經上架台灣”、“給孩子們安心未來”、“多元、專業、守護下一代”。



藝人出身的不分區“立委”候選人郭昱晴表示，我們這次沒有譁眾取寵、老是噴驚句、會去爬樹或到香港中聯辦坐坐的戰將；也沒有那種開直播，陪別人自導自演哭戲，老是在咆哮、變調的戰神。但她相信台灣選民的智慧，一定會記得這次選舉要選擇對的人，支持台灣做對的事。



楊懿珊強調，台灣還要一直待在世界的架上，成為更亮眼的表現，所以這次不分區的提名包含兒少、社福、教育、性平、環保、健康、護理、新住民、客家、原民、農業等，體現台灣的多元名單，未來與世界接軌及局勢變動的挑戰。



這場記者會由副秘書長楊懿珊、發言人卓冠廷及不分區“立委”候選人張雅琳、郭昱晴共同出席，並公布政黨形象CF影片。



楊懿珊強調，過去可以看到民進黨的“立委”，不管是問政表現、反映對法案立場的堅持，都可以對未來立下更好的目標，更可以看到把政策議題帶到“立法院”的最佳推手。明年二月將會有全新的“國會”和民意的出現，同時也會有一群專業的“立委”為台灣的未來帶往不同的目標，懇請民眾用政黨票支持最優質、願景目標最明確，選對的人、走對的路，守護孩子的安心未來。



張雅琳表示，她是“還我特色公園聯盟”前理事長，過去低矮的組合遊具充斥全台，剝奪孩子練習大小肌肉力量，影響學業表現與人際關係發展，甚至連跌倒都不會自保，導致顏面受傷。作為父母，最期盼的就是孩子平安健康長大，因此打造符合兒少、青少“挑戰與安全並重”的休憩空間，讓學習與休憩達到新平衡，過去有許多特殊的孩子無法參與遊戲，現在都能一起快樂玩耍，這是她想守護台灣孩子的決心，支持家長能安心快樂育兒的相關政策，更是她未來進入“國會”的重點之一。