民進黨：賴清德老家真的很小　人多就睡通舖

賴清德萬里老家外觀。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家爭議引發爭論，根據親近賴的黨內人士向媒體透露，賴老家佔地就是29.3坪，進去就是小小客廳，樓下一間房間，廚房有一個圓桌，僅能容下6人，廚房與客廳是一起，二樓就是通鋪，且樓上、樓下都各有一間小間廁所。賴回老家有時候睡1樓，有時候睡2樓，就看人數多少，人多就是一起睡通舖。



黨內人士也說，外界有很多謠言做錯誤解讀，說賴清德老家是怎樣豪宅，這是對手惡意操作，賴清德說的那個房子面積就是29.3坪。有些惡意粉專不管是藍營、白營刻意操作成為上百坪豪宅，這都是惡意操作。



媒體也詢問過去新竹市前市長林智堅論文議題延燒，導致選情落後，賴萬里老家爭議會不會造成民調失血？黨內人士也說，這個比擬很奇怪，是不一樣。目前看起來民調沒有波動，社會大眾對於這些比較心裡都明白。



黨內人士替賴清德緩頰說，因為太多假訊息跟抹黑，賴清德中常會才會主動講這些，老家旁邊的花園就是空地，只是把草弄整齊，這和有圍籬的“立委”馬文君、前“立委”顏寬恆等自己用的不同，賴的萬里老家旁邊花園所有人都可以使用，沒有圍牆大家都能去，不可能荒煙蔓草，就是把草修乾淨。至於後面兩棟鐵皮屋，也是權狀範圍內，新北市怎麼認定就是怎麼辦理。



媒體詢問賴清德認為萬里老家不是違建？黨內人士說，就是遵照新北市認定，整個萬里中幅里礦區房子，該怎麼辦就怎麼辦，賴老家跟其他幾千戶都一樣，不要只有認定賴家該怎麼用，同樣的地區、同樣況狀，新北怎麼認定就辦理。