韓粉直播主號召分裂投票？趙少康：沒道理

國民黨2024大選副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康20日下午於台大校友會館受訪時，針對記者提問有部分韓粉直播主號召韓粉2024大選要分裂投票，就是大選票投民眾黨柯文哲，政黨票投國民黨。趙少康直呼，這完全是沒道理的，並暗示有些平常不是韓粉的直播主突然出來帶風向。他認為，韓粉應該在不分區和大選都支持國民黨。



趙少康於20日下午參加由國民黨“立委”賴士葆舉辦的“趙少康暨賴士葆聊AI”座談會，並於會後接受媒體聯訪。



趙少康表示，他一直大力呼籲國民黨要提名韓國瑜當不分區第一名，而國民黨也照做了。他指出，柯文哲從未替韓國瑜講過話或喊過話，而是他一直在為韓國瑜發聲。他說，韓粉大選應該支持他才對，這比較有道義。



趙少康透露，他在板橋的造勢場和韓國瑜有討論過這個問題，韓國瑜也同意他的看法。他說，其實大部分的支持韓國瑜的直播主也都已經支持侯康配了，衹有少部分沒有。他說，這少部分中間也很複雜，有的平常其實也並不是支持韓國瑜的，到這時候突然搖身一變說號召韓粉，韓國瑜他們自己都覺得也蠻奇怪的。



趙少康希望，如果在凱道那天韓國瑜能夠再登高一呼，號召韓粉都歸隊，那他們也樂觀其成，力拚和賴蕭配黃金交叉。他呼籲，希望大家都來，把這個氣勢做大，把這個聲勢做高，對鼓舞士氣，對勝選有相當的幫助。