中評鏡頭：台中選將抽號次　亮麗太座成嬌點

國民黨候選人黃健豪的妻子葉季青攜女兒幫丈夫抽籤。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月21日電（記者 方敬為）第11屆“立委”選舉台中市候選人號次抽籤20日舉行，各方人馬在會場外集結造勢，場面熱鬧，不少男性選將與妻子連袂抽籤，還有人直接委託太太代抽，候選人的另一半成為現場另類“嬌點”。



“中選會”20日辦理政黨票及區域“立委”候選人號次抽籤，台中市共8個選區，有34人參選，抽籤採選區順位依序抽號次，各方人馬完成號次抽籤後，即到場外集結造勢，除了拚人數、聲量外，不少男性候選人帶著妻子一同抽籤，展現鶼鰈情深。



台中市“立委”第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）中國國民黨候選人江啟臣偕妻子劉姿伶一同抽籤，上個月登記時，劉也陪在江身邊，以行動力挺丈夫參政。劉姿伶出身政治世家，父親是國民黨籍前“立委”劉盛良、哥哥是國民黨籍新北市議員劉哲彰。



台中市“立委”第五選區（北、北屯）民進黨候選人莊競程也偕太座方心慧到場，兩人全程手牽手展現好感情。擁有台灣大學醫學工程博士學位的莊競程與擔任心理評估師的妻子方心慧結識於台中榮民總醫院高齡醫學中心，2019年結婚。方心慧經常替丈夫在選區裡拜票、掃街，堪稱是最親密的助選員。



同樣是第五選區的國民黨籍候選人黃健豪未親自抽號次籤，委託曾任空服員的妻子葉季青帶著2歲的小女兒代表抽籤，葉季青引導女兒“菲菲”喊“黃健豪凍蒜”讓在場人士笑翻。葉季青表示，這次帶女兒為夫抽籤，希望替丈夫帶來好運，成功當選！葉季青也常現身拜票、請託，支持丈夫從政。

