中評關注：中台灣選情膠著　搖擺州變數大

侯友宜力拼中台灣選情，與盧秀燕、韓國瑜合體造勢。（中評社 資料照） 中評社台中12月21日電（記者 方敬為）中國國民黨拚2024重返執政，打出“南部小輸、北部大贏、中部打平”的選戰目標，其中中台灣縣市都是藍營執政，甚至有可能小贏，並將中部縣市列為勝選關鍵。但值得注意的是，近期多份民調顯示，藍營在中部的支持度低於綠營，顯示出藍營執政並未較具優勢，相關現象也反映在2020大選，充分展現中台灣搖擺州特性。



中台灣生活人口眾多，是選舉兵家必爭之地，藍綠過去每逢大選都喊出“決戰中台灣”，當中包括全台人口第二大城台中市就有284萬人，還有六都之外人口第一大縣彰化縣也有124萬人，更有“得彰化者得天下”之稱，向外延伸至南投、苗栗、雲林等縣市，約500多萬人集中在中台灣。



目前中部縣市台中、彰化、南投、苗栗、雲林多數由國民黨執政，苗栗縣長鍾東錦雖然是無黨籍，但之前也是國民黨人，因此被視為泛藍首長，國民黨在非綠陣營分裂的局面之下要贏得大選，除了採取邊緣化台灣民眾黨的策略，也積極凝聚所有泛藍選票，相關操作近期也正面反應在民調表現上。



隨著國民黨侯康配民調逐漸與民進黨賴蕭配拉近，藍營也打出“南部小輸、北部大贏、中部打平”的選戰目標，其中，南部小輸、北部大贏是以典型的選民結構作為基準，至於喊出中部打平，甚至樂觀期望“小贏”，則是以目前藍營在中台灣執政的量能為出發點。



但根據近期多份民調顯示，藍營在中部的支持度並未因為掌握政權而吃香，仍然低於民進黨。《聯合報》19日公布最新大選民調，在區域支持度方面，中部中彰投侯康以27%落後給賴蕭28%，民眾黨柯吳則有23%，藍綠白三方表現接近。《ETtoday民調雲》20日公布大選區域支持民調，中部地區賴蕭以37.4%領先侯康的32.0%，柯吳則獲得23.8%。



民調數據不約而同呈現，中部地區藍綠的支持度膠著，甚至是綠略勝於藍，而民眾黨在中台灣的支持度影響力不小，也因此讓藍綠都無法在中部取得壓倒性的優勢，所以國民黨期待“中部小贏”還需要加把勁。