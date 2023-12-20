蕭美琴：美國不變的是繼續維持一個中國政策

蕭美琴赴三三企業交流會進行專題演講。(照:賴清德競選總部) 中評社台北12月20日電／民進黨2024副手候選人蕭美琴今日應邀出席三三會2023年12月例會，發表專題演講“台美關係現況與展望”。她表示，美國兩岸政策簡短來說，就是“支持維持現狀”。美國對台、對兩岸政策數十年有穩定的一致性；對中國政策最近產生比較微妙調整與改變，其中不變的部分是繼續維持“一個中國政策”，基於台灣關係法、三個公報以及反對使用武力解決兩岸問題、要和平維持現狀，反對片面改變現狀。



蕭美琴演講受到重視，陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維、日本台灣交流協會代表片山和之都出席今天的三三會例會。三三會名譽理事長、金仁寶集團董事長許勝雄、三三會理事長、台玻董事長林伯豐等都與會。



蕭美琴表示，台灣要有實力才不會被欺負、才有能力維持現狀、才有信心面對中國大陸，若沒有實力來做為對話後盾，相信很多“國人”都會感到不安。她重申自己是“戰貓”，能在複雜的環境中取得平衡，未來若當選，不論是在台美、兩岸或是創新進步及改革，都會謹慎地找到平衡點，穩健前行。



蕭美琴今天的演說分為三個部分。第一，我們所瞭解的美國政策；第二，台美之間這些年努力的重點；第三，有關未來的展望及態度。



蕭美琴表示，美國對台政策從1979年以來有一致性的地方，以《台灣關係法》以及“六項保證”作為基礎，被形容是強健的非官方關係。至於美國對兩岸的態度，就是支持維持現狀，在目前複雜的戰略環境中，美方已多次重申，反對片面改變現狀。



蕭美琴表示，美國對中國基本政策與態度，最近產生微妙的調整與改變，但不變的是，繼續維持一中政策，即是立基於《台灣關係法》、“三個公報”、以及反對使用武力解決兩岸問題、反對片面改變現狀。