新竹市選將抽籤　柯妹沒經驗秀號碼遮半張臉

柯美蘭抽中3號，沒有選舉經驗的她卻用抽籤單遮住大半張臉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月20日電（記者 盧誠輝）2024新竹市“立委”選戰呈現七搶一的局面，競爭激烈，今日舉行號次抽籤，藍綠白黃各陣營涇渭分明，主帥見面握手寒暄，先禮後兵，現場氣氛顯得有些尷尬。



候選人依登記順序上台抽籤，柯美蘭搶得頭香抽中3號，但因沒參選經驗，抽籤完竟把號碼單半舉高，幾乎遮住整張臉，也未在現場喊口號，隨即快閃離去。



相較國民黨老將、現任“立委”鄭正鈐抽中7號，有豐富選舉經驗的他不但把抽籤單舉得老高，並當場喊出“旗（7）開得勝”口號。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現七搶一局面，主要候選人包括爭取連任的中國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。



鄭正鈐在國民黨新竹市黨部主委李縉穎率領多位藍營新竹市議員陪同下最早進場，邱顯智則在時代力量3位新竹市議員與支持者的簇擁下第二個進場，林志潔在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘與多位綠營新竹市“立委”的陪同下第三位進場，柯美蘭則是在助理的陪同下最晚進場。



藍綠白黃4位主將見面後互相握手致意，但氣氛卻顯得有些尷尬，因為4位主將在激烈選戰中早就殺得刀刀見骨，相互指控對方的不是，甚至提告，但4位主將難得碰面，還是不免俗的先禮後兵後再各自較勁。



有趣的是，抽籤開始前，擔任新竹市選委會主委的新竹市政府秘書長張治祥到場一一向各候選人致意，或許是為了表達行政中立，竟以“手冰”為由婉拒和各候選人握手，僅禮貌性打招呼後，隨即展開抽籤儀式。



候選人依登記順序上台抽籤，柯美蘭搶得頭香抽中3號，但或許是因為第一次參選沒經驗的關係，抽籤完竟把抽籤單半舉高，幾乎遮住整張臉，也未在現場喊口號，隨即快閃離去。



第二個上台抽籤的鄭正鈐抽中7號，有豐富選舉經驗的他不但把抽籤單舉得老高，並當場喊出“旗（7）開得勝”口號。輪到林志潔上場時抽中5號，雖然同樣是政治素人的她，顯然有備而來，同樣將抽籤單舉得高高，並當場用閩南語高喊“有（5）夠讚”、“有（5）保佑”、“我（5）愛你”。最後上場的邱顯智抽中6號，也當場高喊“為你續留（6）‘國會’”口號，展現自信。

