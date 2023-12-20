民進黨：柯農地當停車場違法收租15年涉逃稅

民進黨發言人張志豪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲遭踢爆名下農地違法租給遊覽車公司當停車場，民進黨發言人張志豪今天表示，柯文哲知法犯法，如果沒有遭踢爆就會繼續貪，農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉及逃漏稅，還違法謀取長達15年“無本停車收入”的租金暴利。



新竹市政府表示，今天派員現勘後確認此農地未做農業使用，將發文限期30天內改正恢復農用，否則將罰6萬至30萬元。



柯文哲持有新竹隆恩段農業用地，遭名嘴爆料鋪上柏油，租給遊覽車公司做停車場使用。柯文哲昨晚表示將盡速刨除水泥，回歸農地使用，今日上午遊覽車已全數移走，只剩一片空地，並拉起封鎖線。



張志豪指出，柯文哲日前才發表農業政策宣示“守護農地”，結果就被踢爆持分特有農地區農牧用地違法作為停車場使用，面對自身的重大爭議，柯文哲昨晚竟然用直播方式脫罪卸責，今天再神隱迴避。對照過去都在大街上檢討別人，自己觸法違規被抓就躲小巷道歉，柯文哲的“雙標怯懦”已再次被認證。



《中央社》報導，張志豪說，柯文哲還有兩大違法爭議必須說清楚，而不是開直播混淆視聽，企圖卸責輕輕帶過，首先是柯文哲知法犯法，如果沒有遭踢爆就會繼續貪，農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉及逃漏稅，違法謀取長達15年“無本停車收入”的租金暴利。



他表示，柯文哲基於“理性、務實、科學”，是不是應該趕緊試算收入金額，立刻公開。再來，是否報稅，也請公開；更離譜的是，柯文哲不只每個月收租金賺飽飽，一旦未來都市規劃大開發，柯家不只收租，可能還發大財。

