張延廷語中評：美國搞事 台海仍兵凶戰危

台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月21日電（記者 張穎齊）中美領導人11月在舊金山會面後，外界認為關係趨緩，美國則持續期盼與中國全面軍事交流。台前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪表示，實際上美國仍在南海持續搞事，包括仁愛礁、黃岩島的控制權爭議上，還是相挺菲律賓，也會繼續軍售台灣，台海依舊兵凶戰危，氣氛不好就不可能有中美全面軍事交流。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。



張延廷說，習拜會當然是見面三分情，很多場面話的外交用語，實際上作為是有差距，中美能否軍事交流？要繼續觀察，因美國還是與菲律賓搞事，例如南海的爭議，仁愛礁、黃岩島的控制權，美國繼續挺菲律賓，這樣中美哪來的軍事交流？



張延廷說，美國不會派兵幫台灣，只會繼續軍售台灣。台灣要靠自己，用政治與對岸交流，別搞“台獨”，別挑釁對岸，兩岸是一家人。



根據美國媒體福斯新聞報導，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的信件中，提及美國須迅速重新建造“嚇阻兵工廠”武裝台灣。



張延廷說，台灣“國防”要自主，嚇阻兵工廠自己做，不要老是靠美國，台灣現在志願役僅15.5萬人，招不到兵，給兵的待遇也差，大家寧可做外送員，台灣是有能力提升軍力，只是不願做，老是舔美國，這樣不好，哪天靠不到美國怎辦？

