趙少康賴士葆聊AI　培育台在AI領域獨角獸

趙少康與賴士葆談台灣AI發展。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月20日電（記者 俞敦平）2日下午國民黨“立委”賴士葆與國民黨2024大選副手候選人趙少康進行了關於台灣AI政策相關的雙人座談。趙少康認為AI是台灣未來發展的重要方向，也是台灣在全球競爭中的的優勢之一。他呼籲政府要加大投資和支持，並鼓勵各界人士加強研究和創新，培育台灣在AI領域的獨角獸。



20日下午國民黨“立委”賴士葆舉辦“趙少康暨賴士葆聊AI”座談會，邀請國民黨2024大選副手候選人趙少康和他聊關於台灣未來AI政策的制定方向。他們討論內容涵蓋了AI的發展、立法、倫理和競爭力等議題。會場吸引了大批媒體的採訪和超過70位的民眾參加。



賴士葆首先開頭引言，他表示，他在他的選區文山區內開設了九個AI課程，吸引了超過一千人參加，學習了透過MidJourney的AI程式來畫圖的技能。他還批評了“行政院長”陳建仁對AI的無知，並指出了自己開發的APP，如電子發票管理和房屋交易實價登錄查詢，都曾經是APP排行榜的第一名。賴士葆希望透過這樣的活動，讓AI走入社區，提升民眾的數位素養和競爭力。



賴士葆接著提問，他表示自己曾在大學教授研發管理和科技管理，對新科技有興趣和勇氣，並詢問趙少康對AI立法的看法和計劃。



趙少康回應，他認為AI是一個不可阻擋的科技趨勢，但也帶來了一些倫理問題，需要有一個嚴密的法律監督。他表示未來要推動AI基本法，以規範AI的發展和使用。他還指出台灣在AI方面有很好的條件，如台積電的基礎、矽谷的工作的台灣人才和美國的信任，並希望台灣能成為亞洲的矽谷，能領先中國大陸很多年。他引用了一個技術雜誌的報導，顯示台灣在AI領域的排名落後於中國大陸和其他國家，並批評了蔡政府在AI上投資遠不如中國大陸和新加坡。



賴士葆贊同趙少康的觀點，並表示每次看到“中央政府”的預算，都覺得很難過，因為“國防”預算一直增加，而經濟發展支出一直減少。



趙少康接著感嘆，現任“經濟部長”王美花的無能和無知，並與過去的擁有著優秀的眼光與格局的“經濟部長”李國鼎和孫運璿成了強烈的對比。他認為如果民進黨繼續領導，台灣的AI沒有前途，需要有一個有遠見和眼光的政府，並鼓勵公私營的投資。



接著賴士葆針對台灣未來產業在AI Plus的規劃與看法。趙少康認為，台灣必須要發展AI，而且沒有選擇的餘地。他表示，台灣除了台積電這個半導體的“護國神山”之外，還需要有新的“護國神山”，護島神山出來，而AI就是其中之一。他指出，AI將來會牽動的產業是很多的，比如說APP、各種軟體、硬體等，而台灣在硬體方面是很強的，應該掌握這個契機，趁著現在跟美國關係又好，獲得美國的各種資源，趕快要乘勝而起。

