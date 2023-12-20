12月22日11時27分冬至

中評社香港12月20日電／一年一冬至，一歲一安康。北京時間12月22日11時27分將迎來冬至節氣，這是一個天寒地凍的時節，也是一個遙望春天的時節。冬至到了，春天還會遠嗎？



新華社報導，天津民俗專家、專欄作家由國慶介紹，冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最長的一天，也是陰陽二氣轉換之日，從此陰氣盛極轉衰，陽氣開始萌生，生命的活動將開始緩緩由衰轉盛，由靜轉動，因此冬至又稱“一陽生”，民間亦有“冬至一陽生”的說法。



到了冬至，“數九寒天”開始了，也就是人們常說的“進九”。自古以來中國民間就有“數九”習俗，又稱“冬九九”“交九”，從冬至起，每九天算一“九”，數“九九”八十一天，俗稱“連冬起九”。“九盡桃花開”，“出九”之後，寒冬差不多也就過去了，溫暖的春天就要來臨。



關於“數九”，從古至今流傳下很多不同版本的《九九歌》《數九歌》《九九消寒歌》以及《消寒圖》等。其中，大家耳熟能詳的“數九歌”是：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河開，八九雁來，九九加一九，耕牛遍地走。



除了“數九”以外，也有人取9個九畫的字組成一句，以描紅的方式，每日描上一筆，描完9個字就是寒盡春回的日子了，比較常見的句子有“亭前垂柳珍重待春風（風）”等。



人們在冬至這一天會有特殊的飲食習俗，昔日講究“冬至大如年”，同時也祈求健康、幸福和吉祥。



由國慶介紹，北方素有冬至吃餃子的習俗，通常用羊肉、大蔥、韭菜、蘿蔔等食材做餡，這些食材均偏溫熱性，能起到暖身保健的作用。南方地區在這一天最具代表性的食物是湯圓，因為湯圓有圓滿、團圓、團聚的美好寓意。



“天時人事日相催，冬至陽生春又來”，在冬至這天，不妨約上三五好友圍爐團坐，體會“冬至大如年”的感覺，或是吃上一盤熱氣騰騰的餃子，或是來上一碗軟糯香甜的湯圓，帶著對美好生活的憧憬，一起數著日子盼春歸。