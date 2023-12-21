北京來論：賴清德升級蔡式“文化台獨”路線

閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長、教授陳麗麗（中評社資料圖） 中評社北京12月21日電（作者 陳麗麗）10月13日，民進黨2024參選人賴清德以文化政策為主軸發表政見，推出2大承諾、8項主張和5大方向。賴式文化政策覆蓋語言、藝術、法律、文化、思想、經濟、傳播等七大部分，實現了制度化、體系化、機制化、法制化等全面升級，延續並超越蔡式“文化台獨”路線，其毒在升級、害在加重。



賴式“2個承諾”，是其“台獨”文化政策總綱。賴清德承諾“任內”將每年增加文化預算；強化“行政機構文化會報”機制，落實“文化基本法”。其核心目標是加大預算投入創造條件，打造“文化台獨”系統工程升級版，升級文化部門在所有行政機構中的決策位階，將“文化基本法”提升到“文化憲法”地位，為建構“台灣文化主體性”、“國族建造”提供意識形態領域和法律保障。



賴清德提出“推動系統性文化保存奠立文化根基”，其本質是以多元包容在地歷史重建來掩飾其完全西化、親美日、歌頌殖民歷史的民進黨賣台價值觀。賴清德要“再造歷史現場2.0”，意在繼續顛倒黑白，歪曲歷史事實、頌揚負面人物，美化“台獨”分子，裹挾綁架台灣同胞，把台灣同胞對台灣的摯愛與感情歸入“台灣主體意識覺醒者”行列，擴大“台獨”社會基礎。

