政見會交手前　賴、柯微笑向媒體揮手

民進黨賴清德抵達會場，微笑對著媒體揮手。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）2024大選首場公辦“總統”候選人政見發表會20日晚上7點在新北市林口區民視登場，中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲、民進黨賴清德先後抵達，柯、賴2人都微笑對著媒體揮手，心情看似不錯，不受最近紛擾事件影響。



侯友宜在下午5點30分抵達，但可能是太早抵達，“中選會主委”李進勇等人都未下樓迎接，也未見國民黨幕僚在一樓大廳等候；柯文哲在下午6點抵達，當時李進勇已在民視大廳等候迎接，在柯競選總幹事黃珊珊、柯辦發言人陳智菡陪同下簽到、上樓準備政見發表；賴清德則在柯上樓後不久抵達，李進勇也同樣迎接，賴競選總幹事潘孟安、前“文化部長”鄭麗君陪同下，賴簽到、上樓準備。



值得注意的是，在等候柯文哲、賴清德到場時，黃珊珊、潘孟安、鄭麗君等人都在民視一樓大廳等候，儘管彼此相距不到5步，但似乎都把對方當成空氣人，完全沒有任何互動。



第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉將於2024年1月13日投票，3組正副“總統”候選人預計透過4場公辦電視政見發表會、2場民間辯論會，6度正面對決。



公辦政見發表會雖不採辯論形式，未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防空間。



大選依法須有4場電視政見發表會，其中“總統”候選人3場、“副總統”候選人1場。



首場“總統”候選人電視政見發表會今晚7時舉行，由民視負責轉播；第2場於26日下午2時展開，轉播單位是中視；第3場是28日晚間7時舉辦，台視轉播。