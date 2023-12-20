新一輪保障性住房建設啟動

中評社北京12月20日電／據新華社報導，中央經濟工作會議日前強調要加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。為什麼啟動新一輪保障性住房規劃建設？保障對象是誰？誰來建？如何管理？記者就此採訪了住房城鄉建設部相關司局負責人。



為什麼啟動：重構市場和保障關係的一項重大改革



國家開發銀行近日在福州落地全國首筆配售型保障性住房貸款，新一輪保障性住房規劃建設啟動。



住房城鄉建設部相關司局負責人表示，之所以啟動新一輪保障性住房規劃建設，是因為此前商品房和保障房的“雙輪驅動”存在一長一短的情況，保障性住房建設相對滯後，在住房供給中占比偏低，不能滿足需求，存在明顯短板。特別是在一二線大城市，由於房價高，部分工薪收入群體買不起商品住房。規劃建設保障性住房，是在新形勢下適應中國式現代化建設新要求，完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的一項重大改革。



新一輪保障性住房規劃建設與此前原有的住房保障體系有何不同？該負責人說，原有的住房保障體系是以公共租賃住房、保障性租賃住房為主體。而現在則將保障性住房建設，分為配租型和配售型兩種保障性住房，其中配租型包括公共租賃住房、保障性租賃住房，配售型保障性住房，按保本微利原則配售。按照要求，城市人民政府要從解決困難工薪人群住房問題入手，根據供給能力，合理確定保障範圍和准入條件，逐步將範圍擴大到整個工薪收入群體。



保障誰：當前重點要保障好“兩類群體”



新一輪保障性住房規劃建設，並非照搬國外某種模式，而是一項具有中國特色的住房保障模式改革，要加快建立一種“保障＋市場”的房地產業發展新模式。那麼，哪些人可以申請、怎麼申請配售型保障性住房呢？

