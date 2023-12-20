趙少康痛批賴清德公僕當家奴　怎麼好意思哭

國民黨2024副手候選人趙少康呼籲民進黨2024候選人賴清德，要有“副總統”的樣子，應該解決問題，不是只會哭。（趙少康臉書） 中評社台北12月20日電／民進黨2024候選人賴清德的萬里老家爭議持續延燒，Google地圖上出現許多“賴皮寮”系列標籤，成為打卡熱點，還被質疑維安人員幫忙掃地。對此，中國國民黨副手候選人趙少康痛批是把“公僕當家奴”，請賴清德拿出“副總統”的樣子，面對自己的違建質疑用哭來處理，難道面對天天繞台的解放軍，也要用哭來博取國際同情？



趙少康20日在臉書發文表示，賴清德的萬里老家違建最近成了打卡熱點，還被發現出動憲兵站哨，甚至疑似幫忙打掃整理花園。賴清德一家人根本不住在那裡，還把公僕當家奴，根本毫無道理！平溪、萬里、瑞芳過去有很多礦場，礦工們在惡劣的礦坑中辛苦工作，不只撐起自己的家庭，更撐起了早年台灣的經濟發展。如今還居住在當地礦區的朋友面臨違建問題，政府的確應該幫忙解決。



趙少康認為，礦區的土地是歷史問題，但是非都市計劃土地的主管權責在“中央”。民進黨執政了八年，賴清德自己當過“立委”、“行政院長”，如今貴為“副總統”，自己就是當地人，難道不知道問題出在哪裡？竟然從來沒有試圖為歷史問題解套？賴清德從政多年，從沒試圖改善礦區居民的生活，到底是沒能力？還是根本無心處理？如今你家被踢爆是違建了，才出來一哭再哭，身為位高權重的大官，不替人民解決問題，怎麼還好意思哭？



趙少康指出，賴清德在台南市長任內處理南鐵東移案，悍然不顧老太太的哭訴，動用怪手、警察強拆人家住了多年的合法老家。面對自己的違建卻有一堆理由，只想用哭來博取同情，不肯自己拆，難道另有隱情？請賴清德拿出“副總統”的樣子，面對自己的違建質疑用哭來處理，難道面對天天挑釁的大陸來犯，也要用哭來博取國際同情？