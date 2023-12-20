雲南冬早蔬菜生產調運忙

中評社北京12月20日電／據新華社報導，“裝車咯”“發車咯”……在雲南省元謀縣能禹蔬菜批發交易市場，工人們忙著打包、裝箱、裝車……在吆喝聲中，一輛輛滿載蔬菜的汽車駛向各地的蔬菜消費端。



數據顯示，過去一個月，有5.6萬餘噸蔬菜從該批發市場發至全國各地，滿足消費者的蔬菜需求。元謀縣是全國重要的冬早蔬菜基地、南菜北運和西菜東送基地，蔬菜是當地群眾增收的重要產業，也保障了多個城市“菜籃子”穩定供應。



眼下，在元謀縣元馬鎮龍泉社區，番茄是當季采收的主要蔬菜品種。在紅綠相間的番茄地，菜農們忙著采收番茄。“有五六個工人在地裡摘番茄，每天能摘1噸多番茄。”菜農王磊種了8年番茄，他說，今年天氣好，加之防治到位，病蟲害發生較輕，番茄最高價格超過6元／公斤，預計番茄可帶來7－8萬元收入。



元謀縣農業農村局介紹，當地發展冬早蔬菜已有40餘年，形成了規模化種植、標準化生產、產業化經營的格局。



雲南得天獨厚的自然環境，為多個品類蔬菜實現周年生產提供了良好條件，在以蔬菜“一縣一業”示範創建、現代農業產業園建設、高原蔬菜優勢特色產業集群建設等項目帶動下，全省蔬菜播種面積常年穩定在1900萬畝以上，產量超過3000萬噸，從業人口400餘萬人。



陸良縣是雲南重要的蔬菜生產縣，年種植面積超過80萬畝。在陸良金田農業發展有限公司，每天有600餘名工人們將預冷後的蔬菜進行分揀、裝箱。“公司每年出庫蔬菜達30萬噸。近期針對部分地區遭遇寒潮天氣，我們加大了蔬菜（葉菜）供應數量，目前每天出庫量約400噸。”該公司負責人張策俊說。



在雲南南部的景洪市猛罕鎮，近日鎮裡日最高氣溫超過25℃，頭戴遮陽帽的菜農們在地裡采收茄子，機耕路上的菜筐裡裝滿了一個個紫色的茄子。

