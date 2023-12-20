中國極地裝備產業鏈建設正有序推進

中評社北京12月20日電／據新華每日電訊報導，極地裝備是認識極地、開發極地、利用極地的基礎保障和重要載體，是國家綜合實力的體現。記者從2023中國極地科學學術年會、2023年中國國際海事技術學術會議和展覽會、2023航空航天航海國際工程技術論壇－－極地工程裝備技術分論壇瞭解到，我國極地裝備產業鏈的建設正在有序推進。



發布重型破冰船規範 研發冰載荷仿真軟件



極地開發、裝備先行、標準引領。重型破冰船是標誌性重要極地裝備，12月5日，在2023年中國國際海事技術學術會議和展覽會上，中國船級社發布了《重型破冰船規範》，這是全球首部重型破冰船專用規範。



據介紹，根據國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，我國將建造重型破冰船。中國船級社聯合業界開展技術攻關，研究制定了重型破冰船專用規範，以指導未來我國重型破冰船的設計與製造。《重型破冰船規範》包括通則、結構要求、推進功率、機械裝置、船舶轉向系統與設備、基於操作場景的冰載荷直接預報等多個方面。



在展覽會上，中國船級社、大連理工大學和北京數碼易知科技發展有限公司，還共同發布了船舶結構冰載荷高性能計算分析軟件COMPASS－ICE－SDEM，這是我國首個具有自主知識產權的極地裝備結構冰載荷數值仿真軟件。



據大連理工大學工程力學系季順迎教授介紹，這款軟件具有豐富的極地複雜冰況環境模擬功能，可實現平整冰、冰脊、冰山、碎冰等多種冰況下，船舶直行、轉向、尾向、斜向和淺水等多種冰區操作模式下，對局部冰壓力和整體冰阻力可進行數值計算。



同時，該款軟件還具有豐富的前後處理功能，採用三維可視化技術，可實現冰阻力時程、冰壓力雲圖、航行狀態等計算結果同步直觀顯示，已在我國“雪龍”號和“雪龍2”號科學考察船的極地科學考察中進行了實地驗證。軟件具有完全自主的知識產權，突破了冰載荷仿真的“卡脖子”問題，累計獲得30餘項軟件著作權，在極地船舶與海洋平台結構的動力學分析中，體現出了優異的計算精度，未來具有廣闊應用前景。

