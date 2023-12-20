新手父母陷入“天價”母嬰消費陷阱

中評社北京12月20日電／據經濟參考報報導，兩個奶瓶標價800多元、一把顯示溫度的輔食勺售價100多元、嬰兒推車甚至狂飈至上萬元……近日，“母嬰產品消費陷阱”的話題衝上熱搜，不少消費者反映，許多商品只要貼上“母嬰”標簽，售價就會翻倍。



新手父母為何總是被商家輕鬆拿捏？家長們應該樹立怎樣的育兒觀和消費觀？《經濟參考報》“新華健康”記者就此展開調查。



新手父母被“收割”



步前鞋、學前鞋、學步鞋、機能鞋、關鍵鞋、穩穩鞋……打開購物網站，看著花樣繁多的各種“新產品”，山西大同的“寶媽”張萌感到無從下手。“每次都要在社交平台上先查一圈，買雙鞋得調研好幾天，各家博主說法不一，看得頭暈眼花。”



同時，母嬰產品昂貴的價格也讓張萌時常陷入焦慮，“寶寶的腳長得很快，但市面上叫得響的品牌學步鞋平均價格都在200元左右，有些品牌甚至賣到500元左右，我一直在思考花幾百元買一雙只能穿幾個月的寶寶鞋到底值不值得。”



當下，母嬰產品打著專業化、精細化的旗號，讓新手父母一不小心就會被各種新概念“收割”。



天津“90後寶媽”李瑞的寶寶剛滿1歲半，家裡堆滿了孩子的各種生活用品，李瑞坦言，很多東西高價買入用了幾次便閑置了。



李瑞向記者展示，光是孩子的輔食勺就有七八把，其中一把配有溫度顯示屏的勺子售價超過100元，被價格嚇到的李瑞還是狠了狠心，給孩子買了“頂配飯勺”。



“買回來用了兩次就閑置了，電子屏會吸引寶寶的注意力，寶寶總不停爭搶勺子；還有可以感知溫度變色的勺子，沒等勺子變色，飯已經涼了。”李瑞無奈地說，“其實每天使用頻率最高的就是兩把價格十多元的普通矽膠勺，母嬰產品‘內卷’嚴重，有些所謂的改良無論實用與否，最終都是消費者買單。”

