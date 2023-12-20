用電用氣需求處高位　保暢保供持續發力

中評社北京12月20日電／據經濟參考報報導，“目前，全國用電用氣需求處於歷史高位。12月17日，全國最高用電負荷12.42億千瓦、用氣量14.23億立方米，分別比去年供暖季峰值高出8300萬千瓦、1.08億立方米，創下供暖季歷史新高。”國家發展改革委新聞發言人李超在19日舉行的新聞發布會上表示。



據介紹，為做好強寒潮天氣應對，國家發展改革委會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位和有關地方，在寒潮來臨前提前研判並進行準備，在寒潮期間加強資源統籌調度，全力增加電力、天然氣頂峰保供能力，快速協調解決局部區域不平衡問題，本輪寒潮全國能源供應能夠得到有效保障。



近期，我國遭遇今年入冬以來的最強寒潮，多地出現大範圍的強雨雪天氣，對能源電力供應、交通運輸和群眾生產生活帶來較大影響。受寒潮和後續較強冷空氣影響，未來一周，我國大部地區氣溫將持續偏低。



國家電網有限公司董事長辛保安表示，當前正處於迎峰度冬電力保供關鍵期，受寒潮天氣影響，用電負荷大幅攀升。全網即將進入新一輪寒潮保供關鍵階段，抗擊雨雪冰凍災害形勢嚴峻、電力保供任務艱巨。



對此，國家強化部門聯動，深入排查整治交通、能源等重點領域風險隱患，做好能源保障和保暖保供，確保人民群眾溫暖安全過冬。



日前，國家能源局相關部門負責人分別帶隊赴電力企業現場調研。在國家電力調度中心，調研組與國家電網會商研判近期重點省區電力保供形勢和應對舉措，強化災害防範應對準備，確保電力供應和居民取暖、生活用電。



117個固定觀冰哨、846個流動觀冰哨、376套覆冰在線監測裝置，以及51套主網、142套配網等融冰“黑科技”齊齊上場；8300名搶修人員、1600台應急通訊裝備和工器具保持“戰時狀態”……國網湖南電力公司15日啟動防凍融冰警戒應急響應，全力應戰本輪低溫雨雪冰凍天氣。

