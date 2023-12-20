銀行理財子公司歲末密集降費

中評社北京12月20日電／據經濟參考報報導，臨近歲末，招銀理財、華夏理財、光大理財等多家銀行理財子公司限時調降旗下產品費率，部分產品的固定投資管理費率下調至0%。同時，近期部分理財子頻繁自購旗下產品，釋放積極信號。



業內人士表示，當前投資者風險偏好下移，理財機構通過降低費率的方式增強產品競爭力，短期內實現規模擴張。中長期看，隨著資產價值回升以及投資策略不斷進步，未來銀行理財產品仍有較強的投資潛力。



產品費率扎堆調降



12月14日，招銀理財發布旗下七只產品的費率下調公告，自12月20日起，將招銀理財招贏日日金37號現金管理類理財計劃等多只產品的固定投資管理費由此前的0.2%下調至0%，優惠截止日為2024年1月1日。



此前的12月5日，華夏理財發布公告稱，根據產品費率階段性優惠安排，擬對華夏理財現金管理類理財產品8號開展費率優惠，優惠的費率種類為固定管理費率、A份額銷售手續費率，優惠後費率均為0.05%／年，優惠期間自12月7日（含）起，另行公告止。



光大理財“陽光金添利年年盈6號”理財產品也於12月6日（含）至2024年12月5日（含）期間開展費率優惠活動。優惠期間，“陽光金添利年年盈6號”理財產品管理費、A份額銷售服務費、B份額銷售服務費費率分別為0.15%（年化）、0.15%（年化）、0.05%（年化）。



值得注意的是，將費率下調為零的並非招銀理財一家機構。此前，興銀理財曾將旗下“添利天天利7號V”銷售服務費由0.3%降至0%，寧銀理財的“寧欣天天鎏金現金管理類理財產品1號—C份額”也將固定管理費由0.4%（年化）降至0%。

