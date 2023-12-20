中國醫藥市場正進行結構性調整

中評社北京12月20日電／據經濟參考報報導，新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》（簡稱醫保目錄）將於2024年1月執行。據悉，2018年以來，醫保目錄每年通過醫保談判調整一次，至今有六年。隨著其調整程序規則更完善，創新藥企對藥價預期更加客觀理性，使得新進藥品數量進一步增多，五年累計有341個新藥談判以適宜的價格進入醫保目錄。



業內人士表示，這不僅讓患者受益水平穩步提升，同時也提振了創新藥產業的信心。在藥品集中採購（針對仿制藥及已過專利期的原研藥）和國家醫保談判（主要針對創新專利藥）兩項政策相互叠加的推動作用下，我國醫藥市場正在進行結構性調整、促進醫藥產業創新升級發展。同時，這種調整也降低群眾用藥的經濟負擔，讓患者用得上、用得起更多新藥、好藥。



創新藥迅速替代了仿制藥



“國產1類新藥從藥監部門獲批上市到進入醫保目錄（醫保資金報銷參保人用藥的依據），僅用了7個月的時間。”浙江博銳生物CEO王海彬告訴記者，企業自主研發的一類新藥抗淋巴瘤創新藥澤貝妥單抗注射液2023年5月獲批上市，11月參加醫保目錄談判，12月公布進入醫保目錄。



國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇介紹說，新藥從獲批上市到納入醫保目錄的時間，已從原來的5年左右降至1年多，80%以上的創新藥能在上市後2年內進入醫保目錄。國家藥監局2022年批准21個創新藥上市，2023年上半年批准24個創新藥上市。2023年，就有25個創新藥參加醫保談判，23個進入醫保目錄。



基石藥業研發的泰吉華是中國首個針對PDGFRA外顯子18突變（包含D842V突變）胃腸道間質瘤獲批的精準治療藥物，成功填補了國內醫療空白。該藥2021年獲批上市，基石藥業公司首席執行官楊建新表示，泰吉華明年正式進入醫保後，將使更多中國患者以更為惠民的價格獲得全球高品質的創新藥，大幅提升患者的可及性和可負擔性。



“通過談判納入醫保目錄的藥品，大部分都是近年來新上市、臨床價值高的藥品。大量新機制、新靶向藥物被納入目錄，方便患者用藥。”國家醫保藥品目錄調整藥物經濟學專家組組長陳文說，2017年以前醫保目錄內沒有腫瘤靶向用藥，2023年版目錄中已有74個腫瘤靶向藥。

