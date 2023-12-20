跨境貿易投資開放政策再加碼

中評社北京12月20日電／據新華社報導，國家外匯管理局近期陸續發布通知，推出8項試點擴大政策、9項全國推廣政策，進一步促進跨境貿易投資便利化，讓“引進來”和“走出去”更加方便。



中央金融工作會議指出，堅持“引進來”和“走出去”並重，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。



“我們在對前期跨境貿易投資高水平開放試點、部分前期已試點政策以及跨境本外幣一體化管理等政策研究成果的深入評估基礎上，醞釀形成了一攬子可實施、可推廣的政策舉措。”國家外匯局相關部門負責人介紹。



步子大點的就試點先行——



跨境貿易投資高水平開放試點，是國家外匯局在2022年推出的一項高水平開放政策，旨在推動跨境貿易投資便利化。



國家外匯局相關部門負責人介紹，試點以來成效良好，在有效防控風險的同時，有力促進了試點區域涉外經濟發展。



此次擴大跨境貿易投資高水平開放試點，在試點範圍上，從4個區域延伸到上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、浙江省（含寧波市）、海南省全域等地。



試點地區優質企業與同一境外交易對手開展特定經常項目外匯業務時，試點地區審慎合規銀行在確保風險可控的情形下可為優質企業辦理軋差淨額結算；試點地區內審慎合規銀行可直接為試點優質企業辦理貨物貿易特殊退匯業務，企業無須事前在外匯局登記；試點地區符合條件的非金融企業借用外債、赴境外上市的，可直接在銀行辦理相關登記手續……



此次擴大的試點政策措施包括經常項目政策措施5項、資本項目政策措施3項。這些政策措施有利於降低企業涉外經濟活動的交易成本，提高企業資金周轉效率，為企業的跨境貿易和投融資活動提供更加便利的條件。

