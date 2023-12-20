國家發展改革委解讀當前經濟熱點問題

中評社北京12月20日電／據新華社報導，臨近年底，各方高度關注中國經濟運行態勢。在19日舉行的國家發展改革委12月份新聞發布會上，國家發展改革委新聞發言人李超解讀了當前經濟運行熱點問題。



有能力圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標



李超說，綜合目前掌握的情況，11月份經濟運行延續回升向好態勢。生產和消費保持較快增長，穩投資力度加大，外貿進出口保持增長，生產經營活動預期向好。



“總的看，隨著經濟動能持續恢復、各項政策接續推出、政策效應逐步顯現，我們有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。”李超說。



中央經濟工作會議明確了做好明年經濟工作的總體要求、政策取向和重點任務。李超表示，國家發展改革委將結合職能，不折不扣貫徹落實中央經濟工作會議作出的重大部署，推動中國經濟持續回升向好。



在更高層次上保障國家糧食安全



“今年以來，面對自然災害等不利因素影響，有關方面強化對糧食生產、流通、收儲等環節支持，糧食產量再創歷史新高，市場運行總體平穩，防範化解重大風險挑戰能力不斷增強。”李超說，具體來看，糧食生產穩步增長，秋糧收購有序推進，國內糧價保持基本平穩。截至12月15日，主產區糧食企業累計收購秋糧超過9000萬噸，同比增加近500萬噸。



李超表示，下一步，國家發展改革委將繼續會同相關部門，堅定實施國家糧食安全戰略，全面落實糧食安全黨政同責，推動落實“藏糧於地、藏糧於技”戰略，圍繞糧食產購儲加銷各環節綜合施策，在更高層次上保障國家糧食安全，為推動高質量發展提供有力支撐。

