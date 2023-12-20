巴中政商界共商創新經濟領域合作

中評社北京12月20日電／據新華社報導，由巴西外貿聯合會主辦的巴西－中國創新經濟論壇18日在里約熱內盧舉行。與會人士表示，希望通過創新經濟領域合作，讓更多高標準、可持續、惠民生的項目在巴西落地，為兩國人民帶來福祉。



中國駐里約熱內盧總領事田敏表示，本次論壇旨在促進中巴加強創新經濟領域合作、實現互利共贏發展，對雙方鞏固深化傳統領域合作，加快在數字經濟、清潔能源、生物技術、人工智能、電子商務等前沿領域打造新增長點，推動雙邊合作向產業鏈和價值鏈高端延伸具有重要推動作用。



巴西外貿聯合會副主席庫涅爾說，里約熱內盧市希望成為可持續發展的智慧城市，而中國在發展人工智能、智慧交通等方面投入了大量資金，在促進更高效的城市化和可持續發展方面積累了經驗，可以為巴西提供借鑒。



華為巴西公司營商董事徐洪波闡述了華為對巴西智慧城市建設的構想。他說，智慧城市建設要圍繞數字化基礎設施展開，巴西的5G網絡有較好基礎，引入雲、人工智能等技術來實現智慧城市管理非常可行。



中國海油巴西公司總經理黃業華說，中國海油堅持綠色低碳發展理念，注重利用技術創新有效提高油田可采儲量和開發效率。今年8月，巴西國家石油公司與中國海油簽訂戰略合作協議，兩國在能源創新領域合作將邁向更高水平。



中國移動巴西公司、中國醫藥保健品巴西公司、海康威視巴西公司、安駿物流等在巴中資企業分別介紹了各自在創新經濟方面的優勢，希望與巴方對口機構開展合作。