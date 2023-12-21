社評：中國與周邊國家鐵路合作規模擴大

中評社北京12月21日電（評論員 喬新生）中國財政部部長藍佛安和俄羅斯聯邦財政部部長西盧阿諾夫12月18日在北京共同主持第九次財政部長對話，雙方達成一系列共識。雙方發表的聯合聲明強調，雙方願意與各方一道，按照上海合作組織成員國領導人共識，繼續就建立上海合作組織開發銀行進行磋商。



考慮到俄羅斯總統在講話中提出龐大的西伯利亞鐵路建設計劃，人們有理由相信，俄羅斯方面提出組建上海合作組織開發銀行內涵豐富。上海合作組織成員之間的經濟合作需要抓手。組建多邊金融機構，對於促進上海合作組織成員之間的經濟合作，具有非常重要的現實意義。考慮到俄羅斯經濟已經恢復增長，俄羅斯重新提出組建上海合作組織開發銀行，實際上是準備為俄羅斯乃至其他上海合作組織成員實施基礎設施建設計劃籌措資金。中國對此樂觀其成。



最近一段時間，中國周邊國家先後提出大規模鐵路建設計劃。泰國發表聲明強調中泰兩國合作建設高速鐵路計劃正加緊實施，泰國總理親自籌劃，希望在馬來半島的北端泰國南部東西各建設一個深水港口，通過修建鐵路橋，繞過馬六甲海峽。越南政府部長更是多次拜訪中國鐵路建設企業負責人，希望幫助越南建設南北鐵路。所有這些都充分說明，隨著經濟增長壓力加大，以投資拉動經濟增長的模式正成為中國周邊國家的普遍選擇。中國在鐵路建設方面積累的豐富經驗以及取得的巨大成就，吸引中國周邊國家加強與中國開展鐵路建設合作。但是從目前的情況來看，中國與周邊國家的鐵路建設合作必須認真總結經驗。



首先，中國為老撾修建鐵路成績斐然。老撾是陸鎖國，經濟極不發達。老撾決策者認為，改變現狀，必須與周邊國家互聯互通。老撾在財政十分緊張的情況下，決定與中國合作修建鐵路，擴大對中國的出口。現在看來，這是十分英明的決策。中國通向老撾的鐵路投資高達59億美元，40%資金由兩國政府承擔，其餘60%資金則由兩國的企業負責。兩國企業組建聯合投資有限公司，投資修建跨國鐵路。在合資企業中，中國提供技術、資金和設備，老撾提供土地，包括沿線鐵路用地和周邊地區1500公頃開發建設用地，為合資企業實現盈利創造條件。老撾政府投資需要7.3億美元，但實際投資衹有2.5億美元，其餘部分則是由中國提供優惠貸款。事實證明，按照這樣的投資方式，老撾財政負擔大幅度減輕。

