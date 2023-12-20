日本檢方搜查自民黨“安倍派”辦公室

中評社北京12月20日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨派系政治“黑金”醜聞持續發酵，東京地方檢察廳特搜部19日以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，對位於東京都千代田區的“安倍派”和“二階派”辦公室展開搜查。



“安倍派”正式名稱為“清和政策研究會”，先前由已故前首相安倍晉三領導，是自民黨內最大派系，有99名國會議員；“二階派”則由自民黨前幹事長二階俊博領導。



據共同社報導，檢方強制搜查無疑將進一步打擊首相岸田文雄領導的政府。受自民黨“黑金”醜聞影響，岸田文雄領導的內閣支持率已跌至16%，刷新岸田就任首相以來的最低紀錄。



在日本，政客常常通過所謂“政治資金派對”籌款，即舉辦演講會、新年會等活動吸引支持者參加，支持者則以購買“派對券”的形式向政客捐款。此次自民黨曝出的“黑金”醜聞就與此有關。



據日本媒體報導，自民黨政治派系會按慣例向所屬議員下達銷售指標，要求他們以每張2萬日元（約合986元人民幣）的價格出售政治籌款集會入場券。如果超過銷售指標，多出的資金將有機會返還給議員，成為他們的額外收入。



據報導，近5年來，“安倍派”未按相關規定在政治資金報告中記錄上述收支，“小金庫”累計總額可能達到5億日元（2465萬元人民幣）。“安倍派”實力人物、前內閣官房長官鬆野博一和前經濟產業大臣西村康稔等人均被指收取這類回扣。“二階派”同樣被曝存在“小金庫”，涉及金額超過1億日元（493萬元人民幣）。



岸田文雄19日在黨內會議上說，自民黨將採取措施“重獲公眾信任”。“安倍派”事務總長、自民黨國會對策委員長高木毅表示，“安倍派”鄭重對待相關情況，將配合調查。二階俊博方面也作類似表態。



據共同社報導，東京地方檢察廳特搜部還在推進對“安倍派”議員的詢問。