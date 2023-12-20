以文明互鑒開啟中外對話新篇章

中評社北京12月20日電／據新華社報導，以“踐行全球文明倡議，推動文明交流互鑒”為主題的首屆“良渚論壇”本月在浙江杭州舉辦。美聯社在《“良渚論壇”在杭州開幕》一文中寫道：“首屆‘良渚論壇’是中國支持高質量共建‘一帶一路’的八項行動之一，向世界展示了中華文明的豐富性、開放性和包容性。”



美國、法國、德國、西班牙、日本、泰國、越南、印度等50多個國家和地區的超2000家媒體、網站報導了論壇的相關消息，報導語種覆蓋英語、法語、德語、西班牙語、日語、泰語、越南語、韓語、馬來語、葡萄牙語等。



論壇吸引了300多位中外嘉賓相聚良渚遺址，文明交流成為對話的主旋律。論壇期間，中國與阿拉伯國家聯盟簽署《中華人民共和國文化和旅遊部與阿拉伯國家聯盟秘書處關於踐行全球文明倡議的聯合聲明》。藝術家分論壇、青年漢學家分論壇等活動先後舉辦。



美聯社、美國全國廣播公司、雅虎財經、福克斯新聞等美國主流媒體發布文章《“良渚論壇”在杭州開幕》《“藝匯絲路”訪華采風活動在浙江杭州啟行》……福克斯新聞網站在報導中稱，“良渚古城遺址是中華五千年文明史的展示，是世界文明的瑰寶。”英國媒體UK Times、德國財經網站Finanzen.net、華爾街在線、新加坡媒體AsiaOne.com、印度媒體《新德里時代》等國際主流媒體進行了採用和轉發。



美國晨星網、《國際財經時報》、《明星論壇報》、《波士頓先驅報》發布《良渚論壇增進絲路國家間的文化交流》。文章表示，外國藝術家通過沉浸式體驗良渚文化，實現了跨越東西方文化的深度交流之旅。



“良渚論壇”是中國深化同共建“一帶一路”國家文明對話的重要舉措。論壇舉辦期間，主辦方還組織開展了豐富的活動，來自83個國家的84名外國藝術家，參與到“藝匯絲路”采風活動中；來自34個國家的45名青年漢學家探訪良渚古城的各個遺址點，深度體驗有5000多年歷史的中華文明。