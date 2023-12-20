政見會交鋒　侯友宜問賴是否棄“台獨”主張

侯友宜發表政見。（照:民視直播畫面） 中評社台北12月20日電／2024大選首場電視政見發表會今晚登場，中國國民黨侯友宜、民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲三位候選人“ 第一次較量”備受矚目。侯友宜在第一階段發言時強調，這場“總統”大選是戰爭與和平選擇，多次主張“台獨”的民進黨“總統”候選人賴清德應清楚說明是否要放棄“台獨”主張、終結民進黨“台獨黨綱”。



首場電視政見發表會今晚7點登場，民眾黨候選人柯文哲、民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜3人今天首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。



侯友宜發言時強調，他遵守“中華民國憲法”，堅持台灣民主自由制度，反對一國兩制，反對“台獨”，台灣命運2300萬人決定。我提出3D戰略，嚇阻、對話、降低衝突風險。



侯友宜表示，賴清德說很多次和平保台，當年是“國大代表”。到了當台南市長，有3次主張“台灣獨立”，當“行政院長”，也說是“台獨”政治工作者，不管當什麼職務都不會改變。現在要選“總統”，就凹說務實“台獨”工作者定義不一樣，髮夾彎說不需要宣布獨立，大家聽得霧沙沙！心也很驚慌，到底是怎樣？是騙選票？還是隱藏“台獨”？



侯友宜質疑，這種情形，民進黨這幾年的作法，大家很不放心，一下說要維持現狀，一下說兩岸現狀都過去了，一下說要交流，一下又限制交流。有時很寒心，連護照、國慶日，“中華民國”國旗或標誌都越來越少，懷疑是不是一步一步走向“台獨”？



侯友宜說，民進黨執政，“台獨”引戰，戰爭離我們越來越近，和平離我們越來越遠。在我侯友宜領導下，“中華民國”絕不會在主權上讓步，尊重現狀（“憲政”）基礎，創造兩岸互信和平的交流，確保穩定。