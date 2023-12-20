賴清德攻侯九二共識　批柯兩岸一家親

民進黨2024大選候選人賴清德。(照:民視直播畫面) 中評社台北12月20日電／“中選會”今晚7時舉行首場大選政見發表會。民進黨候選人賴清德表示，“侯市長你口口聲聲說要守護‘中華民國’，卻又接受九二共識，你難道不知道中國大陸在去年中共20大會上強調，九二共識就是一個中國原則？柯主席你的兩岸一家親，接受一個中國的原則，請問你如何走蔡英文的外交路線？”賴清德最後說，“今天我參選“總統”是為了守護2350萬人民的寶貴生命，和平無價，戰爭沒有贏家”。



賴清德在第一輪發言中指出，“總統”領導“國家”，應該要團結不是分裂社會，但很遺憾，選舉到現在，我的對手們不是仇恨動員，就是用偏頗的言論，抹黑攻擊我，甚至剛剛也沒有例外”。賴清德說，“1996年台灣第一次舉行“總統”直選，是台灣人民第一次當家作主，全世界都在關注，中國大陸更發射飛彈，造成台海危機，人心惶惶，有人選擇離開，但有更多人留下來”。



賴清德表示，“為了守護剛剛萌芽的民主台灣，我毅然決然追隨民主前輩的腳步，棄醫從政，我認為人生在世，找一件讓血會熱的工作來做，也不虛此生”。



賴清德強調，“近三十年來，我的決心沒有改變，我的意志更加堅定，我很榮幸代表民進黨參選‘總統’，感謝每一位支持我的父老鄉親，我將承擔起承先啟後、為‘國家’、社會、人民四項重大使命”。



賴清德指出，“第一保衛‘國家’生存，有‘主權’才有‘國家’，有台灣才有‘中華民國’，不分族群，先來後到，只要認同台灣都是這塊土地的主人，我將永遠堅持自由民主的‘憲政體制’，‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬，台灣的‘主權’不容侵犯併吞，‘中華民國台灣’的前途也衹有2350萬的台灣人民才有權利決定”，賴清德說，“未來我將團結‘國人’，走在蔡英文信賴台灣的路上，走進世界、壯大台灣”。

