柯文哲：不要兵凶戰危　2024命運轉捩點

民眾黨2024大選候選人柯文哲。(照:民視直播畫面) 中評社台北12月20日電／2024大選首場政見發表會今晚登場，台灣民眾黨候選人柯文哲抽到第3順位發表政見。柯文哲表示，他承諾當選後，一定建構民主、自由、繁榮、和平、團結、和諧的“國家”，2024是台灣的命運轉捩點，要留在藍綠惡鬥的泥淖，還是走向新政治新文化？



柯文哲指出，台灣面臨“五缺” 缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，甚至還缺雞蛋，以及年輕人最痛恨的高房價、高房租，和現在的“國家”危機，少子化、高齡化，勞保快要破產、健保費用無法控制。



柯文哲認為，這些問題2024都要有改變，他希望台灣是“美麗之島福爾摩沙”不是像外媒所說的兵凶戰危，台灣應該是中美溝通的橋梁，而非棋子，希望台灣是團結和諧，而非分裂仇恨的社會，最重要是台灣要由一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府領導，而不是每喊口號、大撒幣、製造仇恨的政府領導。



柯文哲提出，2024大選的總綱，就是“共榮社會，‘國家’治理”，這是對台灣社會的一個想像，對外是“‘國家’自主、兩岸和平”，對內是“聯合政府、團結台灣”。



柯文哲表示，“國家”自主、兩岸和平是對兩岸關係的基本態度，玫以人會把“國家安全”完全寄託在對方的善意上，所以要有足夠的“國防”力量，主張要把“國防”預算提升到GDP的3%以上，沒有“國防”力量也無法與對岸對等尊嚴的談判。



柯文哲指出，台灣的“憲政體制”有缺點，“贏者全拿，毫無制衡，有權無責”，且幣非二輪投票制，很可能選出少數人的“總統”，還無法制衡，形成“少數人支持的威權“總統”，“閣揆”、部會首長任命都無須“立院”同意，才會出現小英“總統”7百多天不開記者會，對小黨也不公平。

