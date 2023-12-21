陳淞山析綠17區危機姚立明喊贏定掉卅萬票

陳淞山盤點民進黨“立委”選舉有危機的17個選區。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）民進黨喊出有信心“國會”席次維持過半，媒體評論員陳淞山盤點全台“立委”選區表示，全台總共17席有危機，是膠著選區。他預估，現在民進黨有61席，大約會掉8至12席，明年“立委”選票就算努力也難過半。



陳淞山也提及，賴清德競選總部主委姚立明日前喊出“贏定了”，馬上就掉了30萬票，支持者會認為是否不用投票了。年輕人認為既然會贏，那就不用回家投了，之後若民進黨真的落敗，找戰犯就是找姚立明。



“立法院”目前總席次是113席，過半為57席。目前民進黨在“立法院”有61席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍5席、缺額1席（台北市大安區）。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山盤點目前“立委”選舉呈現五五波，民進黨有危機的17個選區包括：基隆、宜蘭、台北市第二選區（大同、士林）、台北市第四選區（內湖、南港）、台北市第五選區（萬華、中正）、新北市第三選區（三重）、新北市第八選區（中和）、新北市第十二選區（汐止、萬里等）、桃園市第一選區（蘆竹、龜山）、桃園市第二選區（楊梅等）、台中市第二選區（沙鹿、龍井等）、台中市第五選區（北屯等）、台中市第六選區（中、西區等）、南投縣第二選區（南投市等）、高雄市第三選區（左營、楠梓等）、高雄市第六選區（鼓山等），以及台東縣等17個區域。



他也說，這17個選區呈現55波、膠著，其中他預估民進黨會落選8至12席。民進黨下屆“立委”要席次過半很難。