賴清德：願優先把萬里老家做礦工生活紀念館

民進黨2024大選候選人賴清德。(中評社 鄭羿菲) 賴清德老家。(中評社 資料照) 中評社台北12月20日電／民進黨2024大選候選人賴清德20日在政見發表會，提及萬里老家違建表示，“在礦區的居住權獲得保障之後，為了要紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，我願意把房子交付公益信託，優先做為‘礦工生活紀念館’”



賴清德說，最近我家的老房子引起藍白攻擊，也引起社會關注，其實礦區房子牽涉台灣礦業發展歷史留下來的礦工住宅，以及礦工後代安居的問題，合理解決才是正道，不是在多年後只認定既存違建，拍照存檔，就當作解決，因為礦區內每一個房子都沒有特權，衹有滿屋子辛酸，這些房子都在“區域計劃法”施行前就合法存在，“礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情，這些房子應該是既存建築，跟都市計劃內有法可遵循的違建概念不同，應該獲得合理解決。”



賴清德說，最近看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，他感到過意不去，他有責任協助大家，找出一條道路，保障大家居住權，在礦區巨著權獲得保障後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，他願意把房子交赴公益信託，優先作為礦工生活紀念館。



賴清德說，侯友宜的大群館、現在的凱旋苑遊走在法律邊緣，申請99個門號，企圖逃漏稅，還向學生收取高價租金，卻在這裡大談如何照顧年輕人居住權。“你願不願意把大群館交付公益信託，跟我一樣，免費提供弱勢學生居住？柯文哲炒地獲取暴利，非法經營停車場收取租金，你願不願意跟我一樣，把這塊農地也交付公益信託，免費讓社區交給公益使用？



賴清德說，他向來堅強，不畏艱難，他也是感性的人，常常被人事物給感動，他對“國家”土地人民，信念感情永遠不變。