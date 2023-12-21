中評關注：賴清德捐萬里老家做公益能止血？

賴清德在昨晚舉辦首場政見會，拋出願將萬里老家交付公益信託。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德昨天終於在政見會表態，願把萬里老家交付公益信託，優先作為“礦工生活紀念館”。賴在老家變成“觀光”打卡地，被稱為“賴皮寮”後試圖止血，看起來已有點遲，且他提到要先解決礦區居住權才要捐，有點過於拖延，雖能稍微止血，但“賴皮”這樣負面誠信標籤，恐怕短時間內難撕掉。



賴清德萬里老家爭議，可以看到賴陣營的應對有點荒腔走板，甚至賴清德在中常會，以及幕僚向媒體吹風時都一再強調國民黨佔用公有地的案例，認為別人蓋的更豪華，為什麼只鎖定賴家小小的房子。但錯誤就是錯，有小錯、大錯分別嗎？提再多別人的錯誤都無法掩蓋自己的錯誤。且有些被點名的國民黨“立委”候選人也比賴先拆違建，民進黨怎麼沒有跟進。



賴陣營這個作法突顯出兩個缺失，首先，目前是蔡英文執政，且已經執政7年多，如果國民黨候選人侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲等名下的土地、房屋、繳稅等有問題，為什麼“內政部”、“國產署”、“財政部稅務署”等“中央”單位不去處理，偏偏到選舉才要拿出來打，是否涉及政治陰謀，希望選前發酵打擊對手？



第二，賴清德當過“行政院長”，任內有權處理礦區土地使用爭議，就像民進黨一再舉出的例子，眷村改建協調土地取得，再蓋成新的“國宅”等，既然認同這樣處理模式，為何執政這麼長時間沒有處裡好，沒有替礦區民眾著想？現在被攻擊感到委屈，礦區民眾可能更委屈，明明鄰居當過“行政院長”，又是執政黨，卻沒有解決礦區居住問題，反而政治操作要拖鄰居下水，還說要拆老家那可能礦區鄰居要一起拆。



從賴清德萬里老家涉及違建例子，可回顧2012年蔡英文副手搭擋蘇嘉全也因為農舍議題被攻擊很慘，時任藍委邱毅揭露蘇嘉全屏東老家農舍是違建，當時蘇也說，有違法願意配合拆遷或是改善，但最後負面聲量攀升，只好捐給屏東縣政府。那一次選舉蔡英文搭配蘇嘉全落選。當時蘇嘉全雖僅是副手搭擋，農舍事件也不全然是落選的原因，但確實有影響蔡英文、蘇嘉全當時聲勢。



這次賴清德萬里老家爭議從9月中旬就爆開，但綠營卻一直拖。除了在野黨攻擊，民眾還去地圖上標示“賴皮療”等稱呼，不僅流失年輕選票，也難獲得中間選民認同，現在才願意說要捐出做為公益，但前提還是要先解決礦區民眾居住權。對於自身事件，採取拖延戰術，但對於黨內人士曾涉及黑金槍毒等不得參選黨公職，卻能果斷解決。這凸顯賴身為領導人不只缺乏果斷魄力，且過度替自身著想。