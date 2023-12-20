侯友宜火力全開　指控賴政見政會發佈假訊息

國民黨2024候選人侯友宜20日晚上在政見發表會後受訪。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜20日晚上在政見發表會後，火力全開指控民進黨的賴清德公然在政見會上發布兩條訊息，一是指他反對核能，二是賴否認政府正與印度簽署移工MOU。並批評賴清德若覺得台產高端疫苗沒問題，為何相關檔案要封存30年不讓人看？



2024大選倒數24天，首場公辦候選人政見發表會20日晚上在新北市林口區民視登場。



侯友宜在政見會後面對媒體發表談話，侯表示，他藉此機會再度說明，賴清德在政見會發布兩條假訊息，一、針對核能，他從來沒有反對過核能，只要在核安下，核能一定可以用，但賴清德竟然說他反對核能；二、針對印度移工，“勞動部”與彭博社發布的新聞中，已經在談協議，準備簽訂MOU，賴清德既然否認，這也是假訊息，這兩個假訊息他特別說明。



侯友宜質問，他再三請問，若賴清德說高端疫苗沒問題，為何相關檔案要封存30年？不讓人看？民進黨弊案這麼多，賴也當過“行政院長”、現在“副總統”，為何都不查不問？反而像是都沒事一般，好像都已經查完了。這兩個問題也是他對賴清德的質疑。



侯友宜接著強調自己面對青年住宅政策的“555方案”、新北市長任內興建1.15萬戶社宅、將來也要興建只租不賣的勞工住宅，讓勞工可以就近上班與照顧家庭。他批評，這幾年房價為何漲這麼多？民進黨政府要好好檢討。