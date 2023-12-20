首場政見會落幕　賴清德好心情笑哈哈

民進黨2024大選候選人賴清德在政見會後接受訪問。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德20日晚上在政見發表會與中國國民黨的侯友宜數度交鋒，賴會後受訪心情甚佳，聽到記者提問網友稱讚“口才好”、“侯指控賴公然發布2條假訊息”，賴都笑著回應，哈哈哈，謝謝肯定，他是競選“總統”，有責任更完整、更清楚向民眾報告，陳述就會比較完整。至於侯用假訊息批評政府，他糾正後又再度用假訊息指控，這非常不應該。



2024大選倒數24天，首場公辦政見發表會20日晚上在新北市林口區民視登場。



賴清德會後接受訪問時，心情非常好，也特別邀賴競選總幹事潘孟安、前“文化部長”鄭麗君一起站在他身後接受訪問。媒體追問新北萬里老家未來要公益信託打造礦工生活館相關議題，賴清德強調，政治人物沒有委屈，他受到攻擊也不會特別抱怨，但他關心的是礦區民眾居住權的問題，現在他的老家被藍白陣營攻擊，已讓這些礦工擔心房子被拆。



賴清德強調，未來他一定會協助礦區民眾解決這個問題，確保他們居住的權利，希望包括“內政部”、地方政府，全台有32公頃、上面有成千上萬的礦工住戶，這些都需要幫忙。至於公益信託，他希望把房子作為礦工生活紀念館，感謝那一代的礦工對台灣經濟的貢獻，未來我們會委託律師來處理專業問題。



媒體問及，政見會上賴清德與侯友宜有比較多的交鋒，但對台灣民眾黨2024候選人柯文哲都沒有回應疑問，會不會在閃躲問題？賴清德笑說，哈哈哈，其實侯、柯都沒回答他提出的問題，特別是他把老家交付公益信托，他也邀請侯、柯分別把大群館跟違法使用的土地也交付公益信托，侯、柯也都沒有回答他，也許記者可以去問他們，為什麼沒有回答我的問題？