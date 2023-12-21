以科技创新引领形成新质生产力，是面向未来经济发展不确定性的确定性选择。 中評社北京12月21日電／2023年中央经济工作会议深刻分析了当前经济形势，系统部署了2024年经济工作的重点任务。会议把以科技创新引领现代化产业体系建设和推动高质量发展作为明年经济工作的第一重点，強调明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。在具体方法论上，中央经济工作会议強调了三个方面：一是完善新型举国体制；二是加強应用基础研究和前沿研究，強化企业科技创新主体地位；三是鼓励发展创业投资、股权投资。



1、以科技创新之“进”和“立”，破解有效需求不足等问题



深圳特区报发表西南财经大学经济学院教授、政治经济学研究所所长吴垠文章表示，中央经济工作会议定调2024年经济工作，将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，並提出“以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能”。科技创新特别是基础型、原创型科技创新关键是解決从0到1的“有没有”问题，是开创经济发展新赛道和新领域的依托；中国要依托各类科研机构集成优势、创新人才集聚优势和产业体系较为完善、产业基础雄厚的优势集中力量攻关突破关键核心技术，牢牢把握科技创新的原创重大核心技术优势与发展机遇，实践“0－1－N”的科技创新向产业链的深度拓展，为现代化产业体系建设开拓新的发展赛道作出颠覆性技术和前沿技术创新的贡献，打破旧有产业格局升级换代慢，产业体量大而不強、強而不精等固有局限，真正推进产业体系的创新突围。



以科创引领现代化产业体系建设必须充分贯彻“以进促稳，先立后破”的关键措施，塑造新动能、驱动新模式。



科技创新之“进”，在於推动引导产业创新尤其是发展新质生产力，既要革新传统生产力的旧的部分，更要率先通过创新突出新质生产力新的部分；以创新带动高质量实体经济尤其是製造业高质量发展，这体现科技创新促“稳”的基本面——提升产业链供应链韧性和安全水平，製造业稳，则实体经济稳，国家的经济安全就有托底的保障。



科技创新之“立”，在於动力变革和动能转换要新塑造。包括：（1）塑造新的动能，科技创新有利于打破现有产业驱动的动力源模式的旧格局，摆脱传统能源资源发展的限制性束缚，形成符合产业链高质量发展、安全发展、创新发展的动力源。（2）塑造新的动能驱动模式。科技创新有利于发展模式由要素驱动转向创新驱动，有利于以技术创新作为龙头带动管理创新、制度创新和人才创新驱动发展，从而形成強大的创新合力，为高质量发展贡献突破性力量。



科技创新之“破”，则要以确立国家战略性新兴产业为基準，包括大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展，打造若干战略性新兴产业等，以其立得住才能在未来经济工作的关键环节破得了题——即开辟未来产业新赛道，加快传统产业转型升级，打破产业发展的一系列创新性障碍，寻求创新性产业突破性发展对现代化产业体系建设的贡献。



总之，2024年经济工作的核心就是围绕科技创新展开，以科技创新之“进”和“立”，破解有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国內大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等问题。

