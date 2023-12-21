中評關注：郭可帶動近80萬票這時挺侯最有效

郭台銘能否再度牽起侯友宜的手表達支持，會是影響大選的關鍵因素之一。（中評社資料照） 中評社台北12月21日電（記者 張嘉文）2024大選明年元月13日投票，已進入最後倒數，在藍綠白三足鼎立選局中，中國國民黨侯康配民調支持度緊咬民進黨賴蕭配，甚至追平，讓藍營大為振奮。但依據台灣綠略大於藍的基本盤結構，要說侯康現在已真正追平或逆轉賴蕭仍不太實際；惟這些民調確實反映出，侯康在最後階段翻盤的機會是存在的。



因此現在要探討的是，有哪些因素在這關鍵時刻能推侯康配一把。不論是要觸發三足鼎立選局中的棄保效應，或者是選民投票的西瓜效應（會想投給可能勝選的人），似乎都指向鴻海創辦人郭台銘。



郭台銘在11月23日邀民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜於台北君悅飯店會談，當天又來了馬英九與國民黨主席朱立倫，至今沒公開露面，動向受到關注。藍軍已將勸他出面幫國民黨站台視為第一目標，包括2024副手候選人趙少康和前“立法院長”王金平等人都多次公開溫情呼喚。



國民黨會如此急切呼喚，希望郭台銘歸隊藍營，在於郭仍有3到5%左右的支持者，大多是經濟選民或者淺藍的選民。以2024大選有1931萬選民，75%的投票率來換算，1%約等於15萬票，等於郭可影響50萬到80萬票，目前這些人的投票意向仍不明。



對國民黨侯康配來說，基本盤已幾乎歸隊，年輕選票多倒向民眾黨柯文哲，開拓票源已非常艱困。如果郭台銘可回歸，就會如大補丸，最好的狀況是郭能出面推侯康一把，一舉反超賴蕭，或者是催化希望政黨輪替的中間選民，在投票時產生西瓜效應，投給有機會勝選的侯康配，而非民眾黨的柯盈配。



據瞭解，郭台銘原本和柯文哲有默契，如果柯有望勝選，會在關鍵時刻出面幫柯站台，但柯現在落居第三，對郭來說意義已不大，加上柯日前自稱仍是墨綠，以及未來的外交仍會延續蔡英文路線等等，對一向自詡是正藍的郭台銘，就很難再挺下去。



所以，國民黨這陣子都在透過各種管道全力呼喚郭台銘回歸，成功的機會就有望大增。假使郭台銘真有意回歸，明年元月4日民調封關前的幾天是最好時機。那時的臨門一腳，郭助侯康營造能打敗賴蕭的印象，才會將相關效應發揮到最大。