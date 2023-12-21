柯：賴老家違建現在才要公益信託太慢了啦

民眾黨2024候選人柯文哲在政見會後接受訪問。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲20日晚上在政見會上不介入藍綠交鋒，他受訪時解釋，這是政見發表會，藍綠永遠罵來罵去，但對台灣也沒有什麼幫助，所以他寧願花時間談政策。不過，柯也繼續酸民進黨賴清德的新北萬里老家違建被抓到又不肯改、沒有繳稅紀錄、還叫憲兵去當保全兼掃地，現在才說要公益信託“太慢了啦”！



至於賴清德在政見會上表達“在中國眼中，我們3人站在這裡選‘總統’，通通都是‘台獨’，你們接受嗎？”柯文哲回應，我們是選“中華民國”的“總統”，又不是選“台灣國”的“總統”，對不對？這條記者剛剛沒有追殺賴，賴現在是選“台灣共和國”的“總統”嗎？還是在選“中華民國總統”？



2024大選倒數24天，首場公辦政見發表會20日晚上在新北市林口區民視登場。



柯文哲會後接受媒體訪問，被問及政見會上藍綠數度交鋒，但柯始終陳述政見，柯文哲解釋，其實今天是政見發表會，藍綠交鋒就是很典型的例子，永遠罵來罵去，問題是對台灣來說有什麼好處？也沒有啊，所以他寧可花時間講財政紀律、數位治理、司法改革，罵來罵去對台灣沒有什麼幫助。



媒體問及，賴清德攻擊柯文哲農業用地違法做停車場，被抓到還推給爸媽？柯文哲說，他在昨天之前根本不曉得這件事情，因為他回新竹也不會去那個地方，他的個性是有問題馬上處理。柯接著開酸賴，不像賴清德說謊被抓到又不肯改、也沒有繳稅紀錄、被抓到還叫憲兵去當保全兼掃地，今天才說要把老家公益信托，太慢了啦、太慢了啦。



媒體追問，賴清德要求柯文哲把農地也公益信託？柯文哲回應，他沒有差，但恢復農地使用就好了，他一定會把水泥塊挖起來。