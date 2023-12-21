中評關注：侯賴唇槍舌戰　柯為何收斂鋒芒？

柯文哲在首場政見會收斂鋒芒，動機令外界好奇。（台灣民眾黨提供） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）2024大選首場候選人政見發表會20日晚間登場，整場有2個意外，一是中國國民黨侯友宜火力全開，與民進黨賴清德唇槍舌戰未落下風，有助侯凝聚支持度。二是台灣民眾黨柯文哲只闡述自己的政見，不介入藍綠火力網，一改過去的大砲性格。柯作為有能力影響2024選舉結果的一方，究竟是為了好酒沈甕底等辯論會再來一場大反攻，還是有意讓分給侯表現，值得觀察。



首場大選候選人政見發表會20日晚間在新北市林口區民視登場，侯友宜、賴清德、柯文哲的表現各有特色，其中侯、賴幾乎把政見發表會當成辯論會，唇槍舌戰交鋒不斷，從“台獨”、用嘴愛台灣，戰到“新潮流不散、台灣去一半”，反觀柯幾乎只顧著自己發表政見，未加入賴侯之爭，把光環幾乎都讓給侯，動作非常微妙。



侯友宜一開始就火力全開，以“蔡政府執政7年來，人民過得好嗎？”開場，並以兩岸關係為主軸，質疑賴清德過去高舉“台獨萬歲”口號，要選“總統”了就開始“硬拗”，是在騙票？還是真的要走向“台獨”？賴清德則迴避有關“台獨”的質疑，並抹紅侯接受“一個中國的九二共識”，與柯文哲的“兩岸一家親”是五十步笑百步。



對此，柯文哲則講述共融社會，順便推銷自己的“孫子兵法”，對於侯賴的唇槍舌劍，好像跟自己無關，完全置身事外，最後柯強調自己不貪污就贏過藍綠兩黨。雖然柯文哲受訪時解釋，“藍綠罵來罵去也無法解決台灣需要面對問題”，但在選舉策略上，也失去“撩撥”支持者熱情的機會。



柯文哲在政見會上的置身事外，就如同11月15日簽下藍白合6點共識般，令人不解。畢竟柯過往總是對綠大肆批評，再加上民眾黨不分區“立委”黃國昌近期也賣力打綠營弊案，外界預期柯文哲應該會把握難得電視政見發表會的機會，猛打賴清德，樹立起自己“打綠第一人”的招牌，只是柯卻反向操作，讓人難以理解柯心中到底在想什麼。