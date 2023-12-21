中評社北京12月21日電／日前召開的中央經濟工作會議提出，“要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環”。消費和投資是國內需求的兩個重要組成部分，形成消費和投資相互促進的良性循環是加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的內在要求。進一步擴大國內需求，必須深入認識消費和投資的關係，在形成消費和投資相互促進的良性循環上下功夫。



消費和投資是中國經濟增長的基本拉動力



光明日報發表中央黨校〔國家行政學院〕習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員董艶玲文章分析，從需求側看，拉動經濟增長的“三駕馬車”是最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口，簡稱消費、投資、淨出口。其中，消費和投資屬於內需，對經濟增長發揮著舉足輕重的作用。國家統計局數據顯示，2023年前三季度，最終消費支出拉動GDP增長4.4個百分點，資本形成總額拉動GDP增長1.6個百分點。



習近平總書記指出，“內需是中國經濟發展的基本動力，也是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求”“在當前國際形勢充滿不穩定性不確定性的背景下，立足國內、依托國內大市場優勢，充分挖掘內需潛力，有利於化解外部衝擊和外需下降帶來的影響，也有利於在極端情況下保證中國經濟基本正常運行和社會大局總體穩定”。這些重要論述闡明了內需在中國經濟社會發展中的極端重要性，為加快構建新發展格局、著力推動高質量發展提供了行動指南。2022年，中國先後印發了《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》和《“十四五”擴大內需戰略實施方案》。下一步，必須堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，加快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。



從總體上看，消費和投資是相互促進的關係。消費是社會生產的根本目的和動力。滿足人民日益增長的美好生活需要，必須依靠有效投資形成供給能力或者改善供給品質來實現。沒有投資，就沒有高質量商品和服務的供給，消費也就無法實現。消費需求的增長會激發企業擴大投資的內在動力，從而形成消費增長促進投資增長的邏輯鏈條。投資是滿足消費的工具和手段，需要投入人、財、物等各種資源。投資增長可以通過擴大生產能力帶來就業的增加和工資的增長，進而提高就業人員的消費能力和消費意願，促進消費增長，這是投資增長導致消費增長的邏輯鏈條。總之，無論從需求側還是從供給側來看，消費增長能夠促進投資增長，投資增長也能夠促進消費增長，消費和投資可以形成相互促進的良性循環。



努力擴大更有利於促進投資的消費



文章認為，從總量看，千方百計不斷擴大消費規模，能夠激發投資的內在動力。近年來黨中央明確提出“把恢復和擴大消費擺在優先位置”。根據世界銀行數據，2021年世界主要經濟體最終消費支出占GDP的比重多在70%以上，中國最終消費支出占GDP的比重不足55%，尚有較大提升空間。擴大消費總量，需要從收入和保障這兩個影響消費者預期的關鍵因素入手，不斷完善擴大消費的長效機制，增強消費者信心。從收入看，應深化稅收制度改革，形成有利於擴大中等收入群體的稅制體系；完善按要素分配的政策制度，多渠道增加居民收入；對於受經濟波動影響的失業人員，政府可以結合公共資源保護、生態環境治理、社會服務改善和公共事業振興等項目，盡量多地為他們提供新的工作崗位。創造新的就業崗位，有利於穩定消費者預期，提振消費者信心，從而有利於擴大消費需求，反過來又會促進投資增長。從社會保障看，住房、教育、醫療、養老等方面的政策還需要進一步完善，應加快推進保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施“三大工程”建設，讓越來越多的群眾尤其是新市民、青年人獲得住房方面的保障，從而提高其消費能力和消費意願；將減輕教育負擔切實落到實處，進一步增加普惠性教育資源供給，優化開放式在線課程、數字化學習資源，發展實用性強且能與市場需求緊密相連的職業教育；持續深化醫藥衛生體制改革，均衡布局優質醫療資源，發展互聯網醫療、遠程醫療和智能健康監測等新技術，提高農村地區醫療服務水平，優化新農合等醫療保險制度；進一步完善社會養老保險制度，提高基礎養老金水平，覆蓋更廣泛人群尤其是農村老年群體，加快形成多層次、多元化的養老保障體系。

