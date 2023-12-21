強化企業科技創新主體地位培育新動能

中評社北京12月21日電／2023年中央經濟工作會議，從九個方面系統部署了2024年經濟工作，首要任務是“以科技創新引領現代化產業體系建設”。



科技創新的新提法、新概念



深圳特區報發表浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員，工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林文章分析，從表述上看，此次關於“科技創新引領現代產業體系建設”的表述，大方向上和過去基本保持一致，但也有一些獨特的地方。



會議強調強化企業科技創新主體地位，這意味著創新的主力攻堅任務將由企業承擔。政策也將更多地支持和鼓勵企業參與到創新中來，引導企業走創新發展的道路。



會議強調加強應用基礎研究和前沿研究，這意味著將通過激勵科研人員，加大基礎科研投資投入的方式，集中力量技術攻關。



會議強調新型工業化、新質生產力等新概念，為中國產業創新發展指明了方向。



這裡面，最引發關注的是新質生產力的概念。新質生產力是整合科技創新資源，引領發展戰略新興產業和未來產業，從而提高中國整體生產力水平。“新”，是新技術、新產業；“質”，是實現高質量發展；“生產力”，是通過新技術和新產業來推動高質量發展之後需要提升的主要目標。在新質生產力概念的引導下，未來各地工作重點將放在技術研發、技術應用、技術協同創新上。新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及空天海洋產業等都將成為新質生產力未來的落地方向。



顛覆性技術和前沿技術有哪些



文章介紹，會議強調：“要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能。”可以看出，顛覆性技術和前沿技術是催生經濟新動能的關鍵，而哪些技術是顛覆性、前沿技術呢？會議中有三個方向性舉例：“人工智能、生命科學、低空經濟”。這的確是當前最有潛力的三個方向。



其實中國一直在政策層面支持人工智能發展，不過未來人工智能的發展步驟可能調整為“先發展，後規範”。從當前看，人工智能是提高生產力水平的關鍵所在，算法、算力、數據、AI大模型應用等將成為新的經濟發展動能。人工智能既可形成新的產業，也能為傳統產業發展提供最優解，實現賦能。



低空經濟涵蓋多個技術內涵。如果是低空飛行器，比如無人機，未來可以在無人機配送、無人機巡檢、無人機救援等方面形成廣泛應用，結合未來6G網絡，將形成豐富的低空應用生態。如果將低空經濟的概念延伸到太空低軌道，那麼衛星互聯網將是低空經濟中另一個組成部分，通過衛星基站來解決偏遠地區的通信問題。而要降低衛星基站的成本，則又需要實現火箭回收這一前沿技術。所以，無人機技術、火箭回收技術、衛星通信技術等就是低空經濟相關的顛覆性技術。

