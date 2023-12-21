發展第三支柱養老保險 破解人口老齡化難題

中評社北京12月21日電／黨的二十大報告指出“完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系”，中央金融工作會議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”。在推進第三支柱養老保險高質量發展中努力走在全國前列，不斷滿足廣大人民群眾多層次、多樣化的養老保障需求，這是廣東做好“養老金融”大文章，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，實現人民群眾“老有所養”“民有所靠”“病有所醫”的必然要求和路徑選擇。



深刻認識加快發展第三支柱養老保險的重要意義



南方日報發表財經大學助理研究員歐霞文章表示，社會保障是保障和改善民生、維護社會公平、增進人民福祉、促進經濟社會發展、實現廣大人民群眾共享改革發展成果的重要制度安排。我們黨和國家歷來高度重視民生改善和社會保障，把社會保障作為改善人民生活的基礎民生工程，把養老保險作為社會保障體系建設的重點，實行社會統籌與個人賬戶相結合的基本養老保險制度模式，確立了多層次發展的體系框架，穩步推進各項工作，取得重大進展。



黨的十八大以來，廣東通過不斷健全完善養老服務體系，成為全國最早完成《養老服務條例》與《國家老年人權益保障法實施辦法》“雙立法”的省份之一，也是最早實施補充養老保險制度的省份。作為養老保險改革先行地，目前廣東已建立起以第一支柱基本養老保險為基礎、以第二支柱企業年金和職業年金為補充的多層次多支柱養老保險體系，個人儲蓄性養老保險和商業養老保險這第三支柱正加快發展。但是也要看到，第三支柱養老保險才剛剛起步，人民群眾對購買個人養老金的認識不足、養老產品服務亟待豐富、基礎設施互聯互通尚不健全等問題仍然存在。在新發展階段，推動第三支柱養老保險加快發展，將為廣東構建新發展格局、實現高質量發展提供有力支撐。



加快發展第三支柱養老保險，是著力破解人口老齡化難題，促進經濟社會發展的重要抓手。《廣東省養老服務體系建設“十四五”規劃》提到，預計到2025年，全省戶籍人口老齡化系數將突破17%，到2030年將突破20%，進入中度老齡化社會，養老服務事業發展將面臨更多挑戰和更大考驗。同時，隨著數字經濟的快速發展，未來會有更多自由職業者，而第一支柱替代率和第二支柱覆蓋範圍均有限。積極有效應對人口快速老齡化趨勢，需要加快建設多層次社會保障體系，推動更多的社會資本進入養老、醫療等領域。第三支柱養老保險有助於滿足群眾多層次多樣化養老保障需求，有利於個人理性規劃養老資金，合理選擇金融產品，是積極應對人口老齡化的重要舉措。同時，個人養老金積累的長期資金，能更好地服務於廣東經濟社會發展大局。



加快發展第三支柱養老保險，是完善多層次、多支柱養老保險體系的現實路徑。中央明確要求，要立足中國基本國情，借鑒國際經驗，努力構建以基本養老保險為基礎、以企業年金和職業年金為補充、與個人儲蓄性養老保險和商業養老保險相銜接的“三支柱”養老保險體系。目前從廣東“三支柱”整體上看，第一支柱為基本養老保險，包括城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險，立足於保基本，採取社會統籌與個人賬戶相結合的模式，體現社會共濟，已具備相對完備的制度體系，覆蓋範圍持續擴大。目前第一支柱基本養老保險已覆蓋了全省76.24%的16歲及以上常駐人口，醫療保險覆蓋了88.98%的常駐人口。第二支柱為企業年金、職業年金，由用人單位及其職工建立，主要發揮補充作用，已有良好的發展基礎，覆蓋率接近10%，位居全國前列。第三支柱為個人儲蓄性養老保險和商業養老保險，在多支柱養老保險體系中占比尚不到3%。截至2023年10月底，廣東省先行地區共開立個人養老資金賬戶超600萬戶。加快補齊廣東第三支柱養老保險的短板，有利於健全多層次、多支柱養老保險體系，促進“三支柱”更好地協調發展。



加快發展第三支柱養老保險，是廣東在推進中國式現代化建設中走在前列的使命擔當。扎實推進中國式現代化的廣東實踐，必須聚焦人民群眾最關心最直接最現實的利益問題。社會保障是與人民群眾生活密切相關的基礎民生工程，用心用情抓好民生社會事業，在推動共同富裕上取得新突破，必須在健全社會保障體系等方面找准著力點。城鄉區域發展不平衡一直是廣東發展的最大短板，體現在養老保險上，第一支柱參保人數主要集中在珠三角地區，參保人數占全省的80.19%，而粵東粵西粵北地區則較為落後。隨著國家一攬子配套政策落地，第三支柱養老保險更需要在粵東粵西粵北地區協同發展，努力滿足廣大人民群眾多樣化的養老保障需求。

