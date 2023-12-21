快評：國民黨氣勢續升　民進黨受困“賴皮寮”

中評社快評／台灣大選首場政見發表會昨晚登場，侯友宜攻守兼具表現亮眼；賴清德試圖為“賴皮寮”拆彈但不成功；柯文哲以政見論述為主，未露鋒芒。首場政見發表會之後，國民黨氣勢可望續升，民進黨則會繼續受困於“賴皮寮”。



政見發表會的其中一個焦點是賴清德萬里老宅爭議，賴清德輕描淡寫，提出交付“公益信託”，試圖拆彈。文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，賴清德“拆彈不成功”，其一、大眾不瞭解什麼是公益信託；其二、賴解釋之餘，又提及柯的違規農用地和侯的大群館，有點張飛打岳飛，偷換概念的狀況。



前“立委”郭正亮認為，賴清德萬里老宅爭議如果變成嘲笑，就是傷筋動骨，新能量出不來，且涉及人設崩壞，一定要面對，不要想去扯別的議題。學者施正鋒認為，“賴皮寮”有點像當年的興票案，會是壓死賴清德最後一根稻草，老百姓覺得相對剝奪感太強，民怨很深！



《聯合報》19日公布的民調顯示，“侯康配”支持度攀升至31%，與“賴蕭配”打成平手，“柯盈配”支持度為21%仍落後。郭正亮認為，賴蕭配支持被追平，代表兩黨的基本盤都回歸了，剩下中間選民在游移，“賴皮寮”不解決，很可能影響中間選民的選擇，遷怒於“立委”選舉。民進黨目前有15個“立委”選區屬於PK盤，只要被影響到1%、2%，很可能就會落選。



去年底“九合一”選舉民進黨大敗，一大敗因是林智堅論文抄襲及新竹棒球場風波，造成北北基桃竹選情“1屍5命”。民進黨現在最擔心的是來一次更嚴重的“1屍15命”，那樣就真的輸了了。